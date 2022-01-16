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Какие акции подорожают в 2022 году

Инвестор дал прогноз, какие акции подорожают в 2022 году - РИА Новости, 16.01.2022

Какие акции подорожают в 2022 году

Хорошую динамику в первой половине года покажут акции компаний с высокими дивидендами. Например, бумаги “Газпрома” могут вырасти до 450 рублей, а “Башнефти” —... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T01:16

2022-01-16T01:16

2022-01-16T01:16

экономика

сша

газпром

башнефть

андрей верников

акции

ик "универ капитал"

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Хорошую динамику в первой половине года покажут акции компаний с высокими дивидендами. Например, бумаги “Газпрома” могут вырасти до 450 рублей, а “Башнефти” — до 1580 рублей, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.После окончания дивидендного периода рынок покажет боковую динамику из-за политики ФРС США, неблагоприятной для акций развивающихся рынков. По мнению аналитика, вторую половину года инвесторам лучше провести в облигациях, а не акциях.Если говорить об акциях, то лучшую динамику покажут бумаги таких секторов, как ритейл, электроэнергетика, а также сектор связи. Можно присмотреться к акциям “Ростелекома”, считает финансист.А во второй половине года вероятно снижение на всех мировых рынках, так что с акциями надо следует осторожность, предупредил эксперт.

https://ria.ru/20220115/investitsii-1767957436.html

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экономика, сша, газпром, башнефть, андрей верников, акции, ик "универ капитал"