https://ria.ru/20220116/aktiv-1768039809.html
Как “пересидеть” нестабильность на биржах
Назван актив, в котором можно “пересидеть” нестабильность на биржах - РИА Новости, 16.01.2022
Как “пересидеть” нестабильность на биржах
Переждать волатильные периоды на бирже можно через покупку облигаций, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T04:19
2022-01-16T04:19
2022-01-16T04:19
экономика
облигации
российский фондовый рынок
михаил коган
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Переждать волатильные периоды на бирже можно через покупку облигаций, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Речь идет не о гособлигациях, а о долговых обязательствах с доходностью выше инфляции, выпущенных компаниями из отраслей, которые сейчас чувствуют себя лучше остальных, считает эксперт.В качестве примера таких отраслей приводятся недвижимость, МФО, коллекторские агентства, брокерские дома. Данные инструменты помогут выйти из кризиса как минимум с небольшими потерями, а как максимум – с прибылью, сказал Коган.Есть также вариант покупки защитных дивидендных активов из сфер, занимающихся товарами ежедневного спроса. Например, продуктами, лекарствами, бытовой химией, заключил он.
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экономика, облигации, российский фондовый рынок, михаил коган
Назван актив, в котором можно “пересидеть” нестабильность на биржах
Эксперт Коган призвал покупать облигации, чтобы переждать период нестабильности на биржах
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости.
Переждать волатильные периоды на бирже можно через покупку облигаций, рассказал агентству "Прайм"
руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган
.
Речь идет не о гособлигациях, а о долговых обязательствах с доходностью выше инфляции, выпущенных компаниями из отраслей, которые сейчас чувствуют себя лучше остальных, считает эксперт.
В качестве примера таких отраслей приводятся недвижимость, МФО, коллекторские агентства, брокерские дома. Данные инструменты помогут выйти из кризиса как минимум с небольшими потерями, а как максимум – с прибылью, сказал Коган.
Есть также вариант покупки защитных дивидендных активов из сфер, занимающихся товарами ежедневного спроса. Например, продуктами, лекарствами, бытовой химией, заключил он.