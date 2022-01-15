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В селе под Волгоградом сильный ветер повредил крышу школы
В селе под Волгоградом сильный ветер повредил крышу школы - РИА Новости, 15.01.2022
В селе под Волгоградом сильный ветер повредил крышу школы
Сильный ветер и метель стали причинами отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Волгоградской области, а в селе Верхнесолоновское ураганом... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:53
2022-01-15T13:56
происшествия
суровикинский район
волгоградская область
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Сильный ветер и метель стали причинами отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Волгоградской области, а в селе Верхнесолоновское ураганом снесло крышу, сообщает в субботу администрация региона в своем Telegram-канале.Ранее региональный главк МЧС предупреждал, что в ночь на субботу в Волгоградской области ожидаются метель и сильный ветер до 31 метра в секунду.По информации ведомства, непогода стала причиной отключения электричества в населенных пунктах в Среднеахтубинском, Ольховском, Котовском, Светлоярском, Дубовском и районах области. Бригады ликвидируют аварии на линиях электропередач."В Верхнесолоновском сельском поселении Суровикинского района из-за сильного ветра повредило крышу школьного спортзала", - сообщает администрация. Отмечается, что сегодня крышу починят.Кроме того, по данным ведомства, накануне спасателям удалось вытащить из снежных заносов на дорогах Волгограда и пригорода несколько автомобилей и помочь 35 людям, в том числе шестерым детям. По информации ГУ МЧС, на заснеженной трассе также застрял рейсовый автобус, в котором ехала семья с маленьким ребенком, спасатели принесли ему теплую одежду.
https://ria.ru/20220115/elektrichestvo-1767982046.html
https://ria.ru/20211225/krovlya-1765492178.html
суровикинский район
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происшествия, суровикинский район, волгоградская область, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:53 15.01.2022 (обновлено: 13:56 15.01.2022)
 
В селе под Волгоградом сильный ветер повредил крышу школы

В селе Верхнесолоновское под Волгоградом сильный ветер повредил крышу школы

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Сильный ветер и метель стали причинами отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Волгоградской области, а в селе Верхнесолоновское ураганом снесло крышу, сообщает в субботу администрация региона в своем Telegram-канале.
Ранее региональный главк МЧС предупреждал, что в ночь на субботу в Волгоградской области ожидаются метель и сильный ветер до 31 метра в секунду.
Сотрудник подстанции - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
13:45
В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
По информации ведомства, непогода стала причиной отключения электричества в населенных пунктах в Среднеахтубинском, Ольховском, Котовском, Светлоярском, Дубовском и районах области. Бригады ликвидируют аварии на линиях электропередач.
"В Верхнесолоновском сельском поселении Суровикинского района из-за сильного ветра повредило крышу школьного спортзала", - сообщает администрация. Отмечается, что сегодня крышу починят.
Кроме того, по данным ведомства, накануне спасателям удалось вытащить из снежных заносов на дорогах Волгограда и пригорода несколько автомобилей и помочь 35 людям, в том числе шестерым детям. По информации ГУ МЧС, на заснеженной трассе также застрял рейсовый автобус, в котором ехала семья с маленьким ребенком, спасатели принесли ему теплую одежду.
Разрушение части шиферной кровли пятиэтажного в городе Мариинский Посад в Чуваши - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
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ПроисшествияСуровикинский районВолгоградская областьВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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