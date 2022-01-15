https://ria.ru/20220115/veter-1767982508.html

В селе под Волгоградом сильный ветер повредил крышу школы

В селе под Волгоградом сильный ветер повредил крышу школы - РИА Новости, 15.01.2022

В селе под Волгоградом сильный ветер повредил крышу школы

Сильный ветер и метель стали причинами отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Волгоградской области, а в селе Верхнесолоновское ураганом... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:53

2022-01-15T13:53

2022-01-15T13:56

происшествия

суровикинский район

волгоградская область

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Сильный ветер и метель стали причинами отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Волгоградской области, а в селе Верхнесолоновское ураганом снесло крышу, сообщает в субботу администрация региона в своем Telegram-канале.Ранее региональный главк МЧС предупреждал, что в ночь на субботу в Волгоградской области ожидаются метель и сильный ветер до 31 метра в секунду.По информации ведомства, непогода стала причиной отключения электричества в населенных пунктах в Среднеахтубинском, Ольховском, Котовском, Светлоярском, Дубовском и районах области. Бригады ликвидируют аварии на линиях электропередач."В Верхнесолоновском сельском поселении Суровикинского района из-за сильного ветра повредило крышу школьного спортзала", - сообщает администрация. Отмечается, что сегодня крышу починят.Кроме того, по данным ведомства, накануне спасателям удалось вытащить из снежных заносов на дорогах Волгограда и пригорода несколько автомобилей и помочь 35 людям, в том числе шестерым детям. По информации ГУ МЧС, на заснеженной трассе также застрял рейсовый автобус, в котором ехала семья с маленьким ребенком, спасатели принесли ему теплую одежду.

https://ria.ru/20220115/elektrichestvo-1767982046.html

https://ria.ru/20211225/krovlya-1765492178.html

суровикинский район

волгоградская область

волгоград

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происшествия, суровикинский район, волгоградская область, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)