https://ria.ru/20220115/vaktsina-1767947993.html

Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации

Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации - РИА Новости, 15.01.2022

Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации

При повторной ревакцинации, то есть ставя прививку в третий раз, рекомендуется выбирать "Спутник Лайт", но людям старше 65 лет имеет смысл ставить... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T03:21

2022-01-15T03:21

2022-01-15T07:29

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. При повторной ревакцинации, то есть ставя прививку в третий раз, рекомендуется выбирать "Спутник Лайт", но людям старше 65 лет имеет смысл ставить двухкомпонентный "Спутник V", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Россиянам доступны препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцину, получившую название "Спутник Лайт", в августе — "ЭпиВакКорону-Н". В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — "Спутник М".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76,7 миллиона россиянин, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767929409.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии