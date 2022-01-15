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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/vaktsina-1767947993.html
Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации
Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации - РИА Новости, 15.01.2022
Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации
При повторной ревакцинации, то есть ставя прививку в третий раз, рекомендуется выбирать "Спутник Лайт", но людям старше 65 лет имеет смысл ставить... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T03:21
2022-01-15T07:29
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. При повторной ревакцинации, то есть ставя прививку в третий раз, рекомендуется выбирать "Спутник Лайт", но людям старше 65 лет имеет смысл ставить двухкомпонентный "Спутник V", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Россиянам доступны препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцину, получившую название "Спутник Лайт", в августе — "ЭпиВакКорону-Н". В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — "Спутник М".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76,7 миллиона россиянин, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:21 15.01.2022 (обновлено: 07:29 15.01.2022)
 
Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации

Александр Гинцбург посоветовал пожилым "Спутник V" при повторной ревакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ прививочном кабинете Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн
В прививочном кабинете Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В прививочном кабинете Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. При повторной ревакцинации, то есть ставя прививку в третий раз, рекомендуется выбирать "Спутник Лайт", но людям старше 65 лет имеет смысл ставить двухкомпонентный "Спутник V", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V", - сказал он.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Россиянам доступны препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцину, получившую название "Спутник Лайт", в августе — "ЭпиВакКорону-Н". В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — "Спутник М".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76,7 миллиона россиянин, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Автомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 20:56Распространение коронавируса
Собянин призвал пожилых людей к осторожности из-за "омикрона"
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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