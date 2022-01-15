https://ria.ru/20220115/truba-1767996434.html

В Сочи прорвало газовую трубу из-за упавшего дерева

В Сочи прорвало газовую трубу из-за упавшего дерева - РИА Новости, 15.01.2022

В Сочи прорвало газовую трубу из-за упавшего дерева

Дерево упало на газовую трубу, после чего произошёл порыв, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T15:39

2022-01-15T15:39

2022-01-15T15:39

происшествия

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Дерево упало на газовую трубу, после чего произошёл порыв, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.По информации ведомства, это произошло на улице Леселидзе."Порыв трубы произошел в результате падения дерева. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - говорится сообщении.Уточняется, что для обеспечения безопасности на место происшествия отправлены пять спасателей и две единицы техники.

https://ria.ru/20220113/sochi-1767598688.html

краснодарский край

россия

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происшествия, краснодарский край, россия