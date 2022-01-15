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В Сочи прорвало газовую трубу из-за упавшего дерева
В Сочи прорвало газовую трубу из-за упавшего дерева - РИА Новости, 15.01.2022
В Сочи прорвало газовую трубу из-за упавшего дерева
Дерево упало на газовую трубу, после чего произошёл порыв, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T15:39
2022-01-15T15:39
2022-01-15T15:39
происшествия
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Дерево упало на газовую трубу, после чего произошёл порыв, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.По информации ведомства, это произошло на улице Леселидзе."Порыв трубы произошел в результате падения дерева. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - говорится сообщении.Уточняется, что для обеспечения безопасности на место происшествия отправлены пять спасателей и две единицы техники.
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происшествия, краснодарский край, россия
В Сочи прорвало газовую трубу из-за упавшего дерева
В Сочи дерево упало на газовую трубу, произошел порыв, на месте ЧП работают спасатели