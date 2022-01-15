https://ria.ru/20220115/somalilend-1767980524.html

Власти Сомалиленда объявили ЧС из-за засухи

Власти Сомалиленда объявили ЧС из-за засухи - РИА Новости, 15.01.2022

Власти Сомалиленда объявили ЧС из-за засухи

Вице-президент формально северного региона Сомали и фактически непризнанного государства Сомалиленд Абдирхаман Абидлахи Исмаил объявили о чрезвычайной ситуации... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:29

2022-01-15T13:29

2022-01-15T13:29

в мире

сомали

могадишо

сомали (регион)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-президент формально северного региона Сомали и фактически непризнанного государства Сомалиленд Абдирхаман Абидлахи Исмаил объявили о чрезвычайной ситуации на всей территории в связи с засухой.Как говорится в заявлении властей, к засухе привело незначительное выпадение осадков в сезоны дождей, в результате чего оказались иссушены водные ресурсы региона и пастбища. Число местных жителей, которым нужна помощь в связи с засухой, составляет сейчас около 810 тысяч человек, но в ближайшие месяцы, по оценкам властей, в тяжелых условиях окажутся более 1,2 миллиона человек по всему региону."Я объявляю, что страна находится в состоянии чрезвычайной ситуации из-за засухи и требую от местных жителей в условиях срочной и насущной необходимости действовать сообща, чтобы дать ответ на текущие чрезвычайные происшествия, связанные с засухой, и спасти жизни, восстановить жизнедеятельность и сделать что-то с ухудшающимся экономическим положением затронутых (засухой - ред.) людей", - говорится в заявлении вице-президента, распространенном национальным телевидением Сомалиленда в Twitter.Виц-президент подчеркнул, что ситуация может усугубиться, если не предоставить необходимую помощь, особенно тем регионам, которые пострадали от нашествий саранчи, коронавируса и предыдущих эпизодов засухи. Правительство Сомалиленда уже выделило три миллиона долларов на необходимые меры борьбы с засухой и на обеспечение "национальных запасов продовольствия".Вице-президент также призвал как местных жителей, так и представителей бизнеса и партнеров из других стран оказать помощь населению в условиях засухи.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20120629/687661563.html

https://ria.ru/20220108/zasukha-1766965143.html

сомали

могадишо

сомали (регион)

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в мире, сомали, могадишо, сомали (регион)