Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/somalilend-1767980524.html
Власти Сомалиленда объявили ЧС из-за засухи
Власти Сомалиленда объявили ЧС из-за засухи - РИА Новости, 15.01.2022
Власти Сомалиленда объявили ЧС из-за засухи
Вице-президент формально северного региона Сомали и фактически непризнанного государства Сомалиленд Абдирхаман Абидлахи Исмаил объявили о чрезвычайной ситуации... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:29
2022-01-15T13:29
в мире
сомали
могадишо
сомали (регион)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152626/24/1526262434_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_6a9bb9ba08db465ad3b95a80a9358ee9.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-президент формально северного региона Сомали и фактически непризнанного государства Сомалиленд Абдирхаман Абидлахи Исмаил объявили о чрезвычайной ситуации на всей территории в связи с засухой.Как говорится в заявлении властей, к засухе привело незначительное выпадение осадков в сезоны дождей, в результате чего оказались иссушены водные ресурсы региона и пастбища. Число местных жителей, которым нужна помощь в связи с засухой, составляет сейчас около 810 тысяч человек, но в ближайшие месяцы, по оценкам властей, в тяжелых условиях окажутся более 1,2 миллиона человек по всему региону."Я объявляю, что страна находится в состоянии чрезвычайной ситуации из-за засухи и требую от местных жителей в условиях срочной и насущной необходимости действовать сообща, чтобы дать ответ на текущие чрезвычайные происшествия, связанные с засухой, и спасти жизни, восстановить жизнедеятельность и сделать что-то с ухудшающимся экономическим положением затронутых (засухой - ред.) людей", - говорится в заявлении вице-президента, распространенном национальным телевидением Сомалиленда в Twitter.Виц-президент подчеркнул, что ситуация может усугубиться, если не предоставить необходимую помощь, особенно тем регионам, которые пострадали от нашествий саранчи, коронавируса и предыдущих эпизодов засухи. Правительство Сомалиленда уже выделило три миллиона долларов на необходимые меры борьбы с засухой и на обеспечение "национальных запасов продовольствия".Вице-президент также призвал как местных жителей, так и представителей бизнеса и партнеров из других стран оказать помощь населению в условиях засухи.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20120629/687661563.html
https://ria.ru/20220108/zasukha-1766965143.html
сомали
могадишо
сомали (регион)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152626/24/1526262434_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_09cc5f71e4eb9430ba302be4247cc997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сомали, могадишо, сомали (регион)
13:29 15.01.2022
 
Власти Сомалиленда объявили ЧС из-за засухи

Вице-президент Сомалиленда Абдирхаман Абидлахи Исмаил объявил ЧС из-за засухи

CC0 / daeron / ЗасухаЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
CC0 / daeron / Засуха
Засуха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-президент формально северного региона Сомали и фактически непризнанного государства Сомалиленд Абдирхаман Абидлахи Исмаил объявили о чрезвычайной ситуации на всей территории в связи с засухой.
Как говорится в заявлении властей, к засухе привело незначительное выпадение осадков в сезоны дождей, в результате чего оказались иссушены водные ресурсы региона и пастбища. Число местных жителей, которым нужна помощь в связи с засухой, составляет сейчас около 810 тысяч человек, но в ближайшие месяцы, по оценкам властей, в тяжелых условиях окажутся более 1,2 миллиона человек по всему региону.
Вооруженные люди в Сомали. Архив
29 июня 2012, 07:43
Сомали и Республика Сомалиленд подписали соглашение о примиренииПрезидент Сомали Шариф Шейх Ахмад на полях международной конференции по борьбе с пиратством в Дубае подписал с самопровозглашенной на севере страны Республикой Сомалиленд соглашение о примирении.
"Я объявляю, что страна находится в состоянии чрезвычайной ситуации из-за засухи и требую от местных жителей в условиях срочной и насущной необходимости действовать сообща, чтобы дать ответ на текущие чрезвычайные происшествия, связанные с засухой, и спасти жизни, восстановить жизнедеятельность и сделать что-то с ухудшающимся экономическим положением затронутых (засухой - ред.) людей", - говорится в заявлении вице-президента, распространенном национальным телевидением Сомалиленда в Twitter.
Виц-президент подчеркнул, что ситуация может усугубиться, если не предоставить необходимую помощь, особенно тем регионам, которые пострадали от нашествий саранчи, коронавируса и предыдущих эпизодов засухи. Правительство Сомалиленда уже выделило три миллиона долларов на необходимые меры борьбы с засухой и на обеспечение "национальных запасов продовольствия".
Вице-президент также призвал как местных жителей, так и представителей бизнеса и партнеров из других стран оказать помощь населению в условиях засухи.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 15:13
Маловодье и засуха могут угрожать югу России в 2022 году
 
В миреСомалиМогадишоСомали (регион)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03На Украине ввели новую языковую норму
00:58Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели многотысячный митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
Лента новостейМолния
На Украине ввели новую языковую нормуУкраинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с ПутинымСМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели многотысячный митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах Сочи