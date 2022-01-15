20:00 15.01.2022 (обновлено: 20:44 15.01.2022)
В ОДКБ напомнили о важности повышения эффективности организации
Генсек ОДКБ Зась: ситуация в регионе требует повышения эффективности организации
Флаги стран участниц ОДКБ
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ диктует необходимость повышения эффективности организации, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Ситуация, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, вокруг наших стран, диктует необходимость повышать эффективность нашей организации", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
Он подчеркнул, что "те события, которые произошли в Казахстане, лишний раз подтвердили то, что надо укреплять наши возможности по обеспечению коллективной безопасности, территориальной целостности наших государств, суверенитета".
Генсек добавил, что для стран ОДКБ по-прежнему актуальны задачи по укреплению регионального мира и коллективного обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета государств, входящих в организацию. "Это – вопрос номер один. Как он был (при создании организации – ред.), так он и остается", - констатировал Зась.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.