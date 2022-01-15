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Десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново

Десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново - РИА Новости, 15.01.2022

Десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново

Все десять самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме Северный в Иваново. Об этом сообщила... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:32

2022-01-15T11:32

2022-01-15T12:23

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

иваново

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Все десять самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме Северный в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны."Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром "Северный" (Иваново)", — говорится в заявлении.Ранее еще два самолета ВКС сели на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Всего для переброски личного состава и техники задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124.Отмечается, что после посадки последнего борта пройдут торжественные мероприятия. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время протестов ранены около тысячи человек. Как сообщало МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Информации о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. Миссию объявили завершенной 13 января.

https://ria.ru/20220115/pogibshie-1767962805.html

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Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли в Иваново Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Северный» в Иваново. Десантников торжественно встретили на летном поле. 2022-01-15T11:32 true PT1M28S

"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы. 2022-01-15T11:32 true PT0M30S

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в мире, казахстан, иваново, одкб, россия