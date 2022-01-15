https://ria.ru/20220115/samolet-1767969254.html
Десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново
Десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново - РИА Новости, 15.01.2022
Десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново
Все десять самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме Северный в Иваново. Об этом сообщила... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:32
2022-01-15T11:32
2022-01-15T12:23
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
иваново
одкб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767974088_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00de305545053e22d2b25888a5adeb05.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Все десять самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме Северный в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны."Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром "Северный" (Иваново)", — говорится в заявлении.Ранее еще два самолета ВКС сели на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Всего для переброски личного состава и техники задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124.Отмечается, что после посадки последнего борта пройдут торжественные мероприятия. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время протестов ранены около тысячи человек. Как сообщало МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Информации о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. Миссию объявили завершенной 13 января.
https://ria.ru/20220115/pogibshie-1767962805.html
казахстан
иваново
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли в Иваново
Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Северный» в Иваново. Десантников торжественно встретили на летном поле.
2022-01-15T11:32
true
PT1M28S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767974088_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ad8ac64b3e38b6e4dd6190343e708d23.jpg
"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы.
2022-01-15T11:32
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, иваново, одкб, россия
11:32 15.01.2022 (обновлено: 12:23 15.01.2022)
Десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново
Десять самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново