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https://ria.ru/20220115/rubl-1767960565.html
Рубль попал в политический шторм, заявили эксперты
Рубль попал в политический шторм, заявили эксперты - РИА Новости, 15.01.2022
Рубль попал в политический шторм, заявили эксперты
Рубль попал в краткосрочную геополитическую турбулентность, чреватую широкими курсовыми колебаниями, говорят опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T10:13
2022-01-15T10:13
экономика
альфа-банк
сша
венесуэла
министерство финансов рф (минфин россии)
росбанк
сергей лавров
андрей кочетков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль попал в краткосрочную геополитическую турбулентность, чреватую широкими курсовыми колебаниями, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.Однако они не считают это зарождением новой волны девальвации рубля, более того – российская валюта может стремительно укрепиться, если дальнейший переговорный процесс РФ с Западом окажется продуктивным.Начало года выдалось для рубля непростым. Недолгая передышка после январских событий в Казахстане, обусловивших широкие курсовые колебания рубля, сменилась его очередным резким ослаблением. Евро обновил максимум с прошлого лета (88,14 рубля). Доллар приблизился к 77 рублям (неподалеку от пика с апреля-2021, достигнутого на казахстанских событиях). С начала года основные резервные валюты прибавили более 2 рублей и 3,5 рубля соответственно.Это было обусловлено тревожными сообщениями по итогам переговоров России и Запада. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности, поэтому оснований для новых встреч по этим предложениям пока нет. При этом Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец.Сенаторы США, в свою очередь, официально представили законопроект о новых санкциях против России на случай обострения на Украине. Он предполагает санкции против российского банковского сектора, высокопоставленных военных и чиновников, запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом. Проект предполагает санкции против президента РФ Владимира Путина, а также премьера, глав МИД и Минобороны и начальника генштаба (не названы по фамилиям, только по должностям).Рубль попал в шторм геополитикиТакие итоги переговоров между Россией, США и НАТО повысили накал негатива для широкого спектра рисковых активов – акций, облигаций и валюты, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка."Параллельно с этим американские политики вышли с инициативами об ужесточении ряда секторальных санкций в отношении России в случае эскалации военной конфронтации между Россией и Украиной. Перспектива материализации этих санкционных угроз находится исключительно в зависимости от успехов дипломатических решений, что во многом видится нам основным путем решения конфликтной ситуации", - говорит он.Никаких договоренностей в ходе переговоров между Россией и Западом достигнуто не было – сторонам удалось лишь обозначить свои позиции и "красные линии", отмечает Джон Волш из Альфа-банка. "Впрочем, официальные лица заявили о своей готовности подробно рассмотреть позиции участников переговорного процесса – хотя конкретных дат для продолжения переговоров не обозначено, нет сомнений, что диалог продолжится", - добавляет он.Можно констатировать, что геополитический дисконт курса рубля не претерпел значимых изменений, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Переговоры ожидаемо не привели к конкретным подвижкам, разногласия по ключевым вопросам, включая расширение НАТО на восток, сохраняются.В свою очередь Владимир Евстифеев из банка "Зенит" указывает, что переговоры Россия-НАТО проходят с громкими заголовками, но по факту радикального обострения пока не наблюдается."Ни высокие цены на нефть, ни агрессивные объемы покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, ни резкое ужесточение риторики ФРС США не идут ни в какое сравнение с геополитикой по степени краткосрочного влияния на рубль. Внешнеполитическая повестка выглядит крайне неопределенной, а поток новостей на эту тему способен значительно усилить волатильность обменных курсов", - отмечает он.Что дальше?Краткосрочную динамику курса рубля в текущих геополитических условиях предугадать невозможно - высокая волатильность, вероятно, сохранится, говорит Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест"."Среднесрочно же по-прежнему склоняемся к сценарию постепенной стабилизации геополитических рисков и укреплению рубля до уровней, соответствующих 73-74 рублям за доллар", - отмечает аналитик."Введение жестких санкций сейчас маловероятно, оно оставит Запад без мер воздействия на РФ и может спровоцировать дальнейшую эскалацию, да и в РФ будет мало выигравших от жестких санкций. Но безусловно, такой сценарий, основанный на здравом смысле, легко может быть перечеркнут", - добавил он.Кошелев из Росбанка до появления новостей с дипломатического фронта (в частности, связанных с письменным ответом США России) ожидает стабилизация курса доллара в интервале 75-76 рублей и сохранения высокой чувствительности к новостным заголовкам.При этом Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции" подчеркивает, что текущее и возможное в краткосрочной перспективе ослабление рубля не стоит рассматривать как зарождение новой волны его девальвации."Более того, если переговорный процесс все же продолжится и начнут появляться какие-либо признаки взаимных уступок, то укрепление будет стремительным и достаточно глубоким. С другой стороны, до этого момента отечественная валюта может потерять еще несколько процентов своего веса", - прогнозирует эксперт.
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экономика, альфа-банк, сша, венесуэла, министерство финансов рф (минфин россии), росбанк, сергей лавров, андрей кочетков, россия
10:13 15.01.2022
 
Рубль попал в политический шторм, заявили эксперты

Эксперты считают, что рубль попал в политический шторм, но не в волну девальвации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль попал в краткосрочную геополитическую турбулентность, чреватую широкими курсовыми колебаниями, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
Однако они не считают это зарождением новой волны девальвации рубля, более того – российская валюта может стремительно укрепиться, если дальнейший переговорный процесс РФ с Западом окажется продуктивным.
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля
Начало года выдалось для рубля непростым. Недолгая передышка после январских событий в Казахстане, обусловивших широкие курсовые колебания рубля, сменилась его очередным резким ослаблением. Евро обновил максимум с прошлого лета (88,14 рубля). Доллар приблизился к 77 рублям (неподалеку от пика с апреля-2021, достигнутого на казахстанских событиях). С начала года основные резервные валюты прибавили более 2 рублей и 3,5 рубля соответственно.
Это было обусловлено тревожными сообщениями по итогам переговоров России и Запада. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности, поэтому оснований для новых встреч по этим предложениям пока нет. При этом Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец.
Сенаторы США, в свою очередь, официально представили законопроект о новых санкциях против России на случай обострения на Украине. Он предполагает санкции против российского банковского сектора, высокопоставленных военных и чиновников, запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом. Проект предполагает санкции против президента РФ Владимира Путина, а также премьера, глав МИД и Минобороны и начальника генштаба (не названы по фамилиям, только по должностям).
Рубль - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост

Рубль попал в шторм геополитики

Такие итоги переговоров между Россией, США и НАТО повысили накал негатива для широкого спектра рисковых активов – акций, облигаций и валюты, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.
"Параллельно с этим американские политики вышли с инициативами об ужесточении ряда секторальных санкций в отношении России в случае эскалации военной конфронтации между Россией и Украиной. Перспектива материализации этих санкционных угроз находится исключительно в зависимости от успехов дипломатических решений, что во многом видится нам основным путем решения конфликтной ситуации", - говорит он.
Никаких договоренностей в ходе переговоров между Россией и Западом достигнуто не было – сторонам удалось лишь обозначить свои позиции и "красные линии", отмечает Джон Волш из Альфа-банка. "Впрочем, официальные лица заявили о своей готовности подробно рассмотреть позиции участников переговорного процесса – хотя конкретных дат для продолжения переговоров не обозначено, нет сомнений, что диалог продолжится", - добавляет он.
Можно констатировать, что геополитический дисконт курса рубля не претерпел значимых изменений, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Переговоры ожидаемо не привели к конкретным подвижкам, разногласия по ключевым вопросам, включая расширение НАТО на восток, сохраняются.
В свою очередь Владимир Евстифеев из банка "Зенит" указывает, что переговоры Россия-НАТО проходят с громкими заголовками, но по факту радикального обострения пока не наблюдается.
"Ни высокие цены на нефть, ни агрессивные объемы покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, ни резкое ужесточение риторики ФРС США не идут ни в какое сравнение с геополитикой по степени краткосрочного влияния на рубль. Внешнеполитическая повестка выглядит крайне неопределенной, а поток новостей на эту тему способен значительно усилить волатильность обменных курсов", - отмечает он.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 18:27Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Что дальше?

Краткосрочную динамику курса рубля в текущих геополитических условиях предугадать невозможно - высокая волатильность, вероятно, сохранится, говорит Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".
"Среднесрочно же по-прежнему склоняемся к сценарию постепенной стабилизации геополитических рисков и укреплению рубля до уровней, соответствующих 73-74 рублям за доллар", - отмечает аналитик.
"Введение жестких санкций сейчас маловероятно, оно оставит Запад без мер воздействия на РФ и может спровоцировать дальнейшую эскалацию, да и в РФ будет мало выигравших от жестких санкций. Но безусловно, такой сценарий, основанный на здравом смысле, легко может быть перечеркнут", - добавил он.
Кошелев из Росбанка до появления новостей с дипломатического фронта (в частности, связанных с письменным ответом США России) ожидает стабилизация курса доллара в интервале 75-76 рублей и сохранения высокой чувствительности к новостным заголовкам.
При этом Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции" подчеркивает, что текущее и возможное в краткосрочной перспективе ослабление рубля не стоит рассматривать как зарождение новой волны его девальвации.
"Более того, если переговорный процесс все же продолжится и начнут появляться какие-либо признаки взаимных уступок, то укрепление будет стремительным и достаточно глубоким. С другой стороны, до этого момента отечественная валюта может потерять еще несколько процентов своего веса", - прогнозирует эксперт.
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ЭкономикаАльфа-банкСШАВенесуэлаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РосбанкСергей ЛавровАндрей КочетковРоссия
 
 
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