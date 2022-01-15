https://ria.ru/20220115/rassledovaniya-1768014660.html
Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел о беспорядках
Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел о беспорядках - РИА Новости, 15.01.2022
Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел о беспорядках
В Казахстане по результатам массовых беспорядков возбуждено и расследуются 546 уголовных дел, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:48
2022-01-15T18:48
2022-01-15T18:48
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. В Казахстане по результатам массовых беспорядков возбуждено и расследуются 546 уголовных дел, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев."На сегодня следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел, в том числе 44 по фактам терроризма, 34 по массовым беспорядкам, 19 по убийствам", - сказал он, выступая с заявлением в субботу.По данным представителя прокуратуры, в изоляторы временного содержания водворено 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу."После проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождены порядка 100 человек", - добавил он.
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в мире, казахстан
Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел о беспорядках
Генпрокуратура Казахстана по результатам массовых беспорядков расследует 546 уголовных дел
АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости.
В Казахстане
по результатам массовых беспорядков возбуждено и расследуются 546 уголовных дел, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.
"На сегодня следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел, в том числе 44 по фактам терроризма, 34 по массовым беспорядкам, 19 по убийствам", - сказал он, выступая с заявлением в субботу.
По данным представителя прокуратуры, в изоляторы временного содержания водворено 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу.
"После проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождены порядка 100 человек", - добавил он.