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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/rassledovaniya-1768014660.html
Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел о беспорядках
Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел о беспорядках - РИА Новости, 15.01.2022
Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел о беспорядках
В Казахстане по результатам массовых беспорядков возбуждено и расследуются 546 уголовных дел, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:48
2022-01-15T18:48
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. В Казахстане по результатам массовых беспорядков возбуждено и расследуются 546 уголовных дел, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев."На сегодня следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел, в том числе 44 по фактам терроризма, 34 по массовым беспорядкам, 19 по убийствам", - сказал он, выступая с заявлением в субботу.По данным представителя прокуратуры, в изоляторы временного содержания водворено 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу."После проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождены порядка 100 человек", - добавил он.
https://ria.ru/20220115/pogibshie-1768011531.html
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в мире, казахстан
18:48 15.01.2022
 
Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел о беспорядках

Генпрокуратура Казахстана по результатам массовых беспорядков расследует 546 уголовных дел

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкВход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. В Казахстане по результатам массовых беспорядков возбуждено и расследуются 546 уголовных дел, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.
"На сегодня следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел, в том числе 44 по фактам терроризма, 34 по массовым беспорядкам, 19 по убийствам", - сказал он, выступая с заявлением в субботу.
По данным представителя прокуратуры, в изоляторы временного содержания водворено 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу.
"После проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождены порядка 100 человек", - добавил он.
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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