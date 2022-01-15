https://ria.ru/20220115/ranenie-1767957159.html

Стали известны подробности о смерти россиянки в Жамбылской области

Стали известны подробности о смерти россиянки в Жамбылской области - РИА Новости, 15.01.2022

Стали известны подробности о смерти россиянки в Жамбылской области

Гражданка России, погибшая в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:06

2022-01-15T09:06

2022-01-15T09:06

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

жамбылская область

россия

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НУР-СУЛТАН, 15 янв - РИА Новости. Гражданка России, погибшая в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона.В пятницу посольство РФ в Казахстане сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. Ким. Генконсульство РФ в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство РФ в Казахстане направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления."Погибшая М. Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой РФ, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности", – говорится в сообщении. Начато расследование.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767950571.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/alma-ata-1767919286.html

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