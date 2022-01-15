https://ria.ru/20220115/privivki-1767949922.html

Чем обернется отказ от вакцинации ребенка

Названы опасные последствия отказа от вакцинации детей - РИА Новости, 15.01.2022

Чем обернется отказ от вакцинации ребенка

Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка онкологией, бесплодием и смертью. Об этом в беседе с порталом URA.RU заявила кандидат медицинских наук, РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T06:05

2022-01-15T06:05

2022-01-15T06:05

общество

дети

прививки

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка онкологией, бесплодием и смертью. Об этом в беседе с порталом URA.RU заявила кандидат медицинских наук, педиатр, Ирина Добрецова.В качестве примера специалист привела менингококковую инфекцию. В случае, если не была сделана соответствующая прививка, при заражении возникает высокая температура и сыпь, а ребенка не успевают довезти до больницы – он умирает.Врач также вспомнила про ветрянку, которая грозит возможным поражением оболочек мозга."Это просто преступление — не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает", — резюмировала Добрецова.Самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний для детей является вакцинация. Она спасает малышей и подростков от многих заболеваний, тяжелых осложнений и даже смерти. Благодаря введению в организм вакцины у ребенка формируется иммунитет, то есть надежная защита от инфекции, против которой проводилась вакцинация. При встрече с возбудителем дети с большой долей вероятности не заболеют или перенесут болезнь в легкой форме.

https://ria.ru/20220104/dukhovich-1766184009.html

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общество, дети, прививки, россия