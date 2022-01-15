https://ria.ru/20220115/privivki-1767949922.html
Чем обернется отказ от вакцинации ребенка
Названы опасные последствия отказа от вакцинации детей - РИА Новости, 15.01.2022
Чем обернется отказ от вакцинации ребенка
Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка онкологией, бесплодием и смертью. Об этом в беседе с порталом URA.RU заявила кандидат медицинских наук, РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T06:05
2022-01-15T06:05
2022-01-15T06:05
общество
дети
прививки
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка онкологией, бесплодием и смертью. Об этом в беседе с порталом URA.RU заявила кандидат медицинских наук, педиатр, Ирина Добрецова.В качестве примера специалист привела менингококковую инфекцию. В случае, если не была сделана соответствующая прививка, при заражении возникает высокая температура и сыпь, а ребенка не успевают довезти до больницы – он умирает.Врач также вспомнила про ветрянку, которая грозит возможным поражением оболочек мозга."Это просто преступление — не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает", — резюмировала Добрецова.Самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний для детей является вакцинация. Она спасает малышей и подростков от многих заболеваний, тяжелых осложнений и даже смерти. Благодаря введению в организм вакцины у ребенка формируется иммунитет, то есть надежная защита от инфекции, против которой проводилась вакцинация. При встрече с возбудителем дети с большой долей вероятности не заболеют или перенесут болезнь в легкой форме.
https://ria.ru/20220104/dukhovich-1766184009.html
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РИА Новости
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общество, дети, прививки, россия
Названы опасные последствия отказа от вакцинации детей
Врач Добрецова: отказ от вакцинации детей грозит онкологией, бесплодием и смертью
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Отказ от прививок
может обернуться в будущем для ребенка онкологией
, бесплодием и смертью. Об этом в беседе с порталом URA.RU
заявила кандидат медицинских наук, педиатр, Ирина Добрецова.
В качестве примера специалист привела менингококковую инфекцию. В случае, если не была сделана соответствующая прививка, при заражении возникает высокая температура и сыпь, а ребенка не успевают довезти до больницы – он умирает.
Врач также вспомнила про ветрянку, которая грозит возможным поражением оболочек мозга.
"Это просто преступление — не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает", — резюмировала Добрецова.
Самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний для детей является вакцинация. Она спасает малышей и подростков от многих заболеваний, тяжелых осложнений и даже смерти. Благодаря введению в организм вакцины у ребенка формируется иммунитет, то есть надежная защита от инфекции, против которой проводилась вакцинация. При встрече с возбудителем дети с большой долей вероятности не заболеют или перенесут болезнь в легкой форме.