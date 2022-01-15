Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/prints-1767926946.html
Принц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование
Принц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование - РИА Новости, 15.01.2022
Принц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование
Елизавета II лишила своего среднего сына принца Эндрю, герцога Йоркского, почетных воинских титулов и звания "Его королевское высочество". Защищать себя в... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T08:00
2022-01-15T08:08
в мире
авторы
сша
великобритания
эндрю, герцог йоркский
билл клинтон
дональд трамп
би-би-си
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767928319_0:93:3069:1819_1920x0_80_0_0_97df5363679aba83c3126f220ddbc4f0.jpg
Елизавета II лишила своего среднего сына принца Эндрю, герцога Йоркского, почетных воинских титулов и звания "Его королевское высочество". Защищать себя в американском суде по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетней он будет как обыкновенный гражданин. Не зря королевскую семью называют "фирмой": суровые правила диктуют монарху устранять провинившихся родственников-менеджеров.В игре на выживание правила строги. Дедушка Елизаветы, Георг V, отказал в убежище своему любимому двоюродному брату российскому императору Николаю II и членам его семьи. В результате они были расстреляны. Братья не просто дружили, они были похожи как две капли воды, но в 1918-м Николай мог привезти с собой в Британию шлейф революции, а это противоречило интересам Соединенного Королевства.С первой половины ХХ века американки стали бичом королевской семьи. Из-за дважды разведенной Уоллис Симпсон от престола отрекся дядя Елизаветы Эдуард VIII. Внук Гарри бросил все ради семейного гнезда с актрисой Меган Маркл. Но хуже всего ситуация с Эндрю, который из-за предполагаемой связи с 17-летней гражданкой США того гляди очутится на судебной скамье. Попытки отбиться от этого дела оказались тщетными, нью-йоркский судья Льюис Каплан принял его к рассмотрению. Адвокаты потерпевшей Вирджинии Джуффре (в девичестве Робертс) теперь получили законное право допросить британского принца.У адвоката обвинительницы, опытного 80-летнего юриста Дэвида Бойза по прозвищу "великий инквизитор" есть вопросы не только к Эндрю, но и его бывшей супруге Саре Фергюсон и их детям — принцессам Беатрис и Евгении. В это дело их втянул незадачливый отец. Отрицая свою связь с несовершеннолетней Джуффре, он заявил в интервью Би-Би-Си, что в день, когда ему приписывают их встречу, он ходил в пиццерию с детьми. Насколько известно, свидетелей, готовых подтвердить его алиби, у принца нет. Как нет и медицинского заключения о странных особенностях его организма. Опять же в интервью Би-Би-Си герцог Йоркский опроверг воспоминания Джуффре о том, что он обливался потом, занимаясь с ней сексом: Эндрю заявил, что после войны на Фолклендах он утратил способность потеть. Зато есть те, кто видел, как в тот день принц танцевал с обвиняющей его девушкой в лондонском ночном клубе Tramp, и есть фотография, где они стоят в обнимку в доме, который принадлежал его подруге Гислейн Максвелл, бывшей любовнице и подручной американского миллиардера и педофила Джеффри Эпштейна.В 2019-м Эпштейн неожиданно для всех скончался в американской тюрьме: якобы он наложил на себя руки. Но немало тех, включая саму Гислейн Максвелл, кто сомневается в его самоубийстве. Эпштейн поддерживал контакты с большим числом известных и влиятельных людей, среди них экс-президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон. Портрет последнего — в синем женском платье и красных туфлях на каблуках — висел в гостиной нью-йоркского дома покойного миллиардера.Признанная виновной в растлении несовершеннолетних Максвелл сейчас тоже в тюрьме. Ее адвокаты пытаются оспорить вердикт присяжных. Пойдет она или нет на сделку со следствием, чтобы скостить себе срок, по-прежнему большой вопрос. Ей грозит тюремный срок 65 лет, по сути, это пожизненное заключение. Она уже дала согласие на раскрытие части информации о ее совместных делах с Эпштейном. В пакете документов есть имена восьмерых человек, которые до сих пор были засекречены. Не исключено, что в этом списке окажется Эндрю Виндзор.Едва ли не единодушное мнение лондонских юристов сводится к тому, что самый правильный шаг для принца — добиться внесудебного решения. Проще говоря, откупиться. Дело грозит быть беспрецедентным. От королевской особы могут потребовать записи разговоров и телефонных сообщений, Эндрю также придется отвечать на вопросы о его личных разговорах с Елизаветой II. Чтобы избежать такого позора, ему придется раскошелиться. И с каждым днем цена потенциальной сделки только растет. Если раньше говорили о пяти миллионах долларов, то теперь сумма удвоилась — десять миллионов долларов США. Принцу срочно нужны деньги, и он продает свое швейцарское шале. Королевская семья отказалась покрывать расходы, связанные со скандальным процессом.Лишение почетных воинских титулов стало тяжелым ударом для принца. Он 23 года прослужил в Королевских военно-морских силах. Следующим шагом может стать лишение Эндрю титула герцога. Венценосные родственники отгораживаются от него, как от чумы. Открыто его поддерживает лишь бывшая супруга Сара Фергюсон. Это во многих отношениях странный союз. Они развелись еще в 1996 году, но сейчас живут под одной крышей.До знакомства с Сарой у принца была другая любовь — американская (!) актриса Ку Старк. Она тоже встала на его защиту, утверждая, что ее бывший возлюбленный не мог интересоваться несовершеннолетними. Ку Старк поделилась воспоминаниями об их первой встрече: "Мы шли в ресторан "Бевикс" на Уолтон-стрит рядом с Хэрродс и прямо у входа столкнулись плечом к плечу. Как только я шагнула вперед, то же самое сделал Эндрю. Ударившись друг о друга, мы отступили, потом двинулись опять вперед. И тут он говорит: "Я — принц, поэтому иду первым".Именно высокомерие погубило Эндрю, предположил в интервью лондонской "Таймс" Дэвид Бойз, адвокат Вирджинии Джуффре: "Он мог признать часть своей ответственности, сказав о том, что не знал, что она несовершеннолетняя, и очень сожалеет о произошедшем. Но у него нет ни раскаяния, ни сочувствия к жертвам". Чем бы ни закончилось это дело, позорного пятна в своей биографии принцу уже не смыть.
https://ria.ru/20220113/prints-1767745748.html
https://ria.ru/20220114/velikobritaniya-1767784985.html
https://ria.ru/20200128/1563947888.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210814/1745722358.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александр Хабаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg
Александр Хабаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767928319_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_9cc5204d642b67813070dd0b6995aac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авторы, сша, великобритания, эндрю, герцог йоркский, билл клинтон, дональд трамп, би-би-си, джеффри эпштейн
08:00 15.01.2022 (обновлено: 08:08 15.01.2022)
 

Принц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование

© AFP 2021 / John ThysПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / John Thys
Читать ria.ru в
Александр Хабаров
Александр Хабаров
Все материалы
Елизавета II лишила своего среднего сына принца Эндрю, герцога Йоркского, почетных воинских титулов и звания "Его королевское высочество". Защищать себя в американском суде по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетней он будет как обыкновенный гражданин. Не зря королевскую семью называют "фирмой": суровые правила диктуют монарху устранять провинившихся родственников-менеджеров.
В игре на выживание правила строги. Дедушка Елизаветы, Георг V, отказал в убежище своему любимому двоюродному брату российскому императору Николаю II и членам его семьи. В результате они были расстреляны. Братья не просто дружили, они были похожи как две капли воды, но в 1918-м Николай мог привезти с собой в Британию шлейф революции, а это противоречило интересам Соединенного Королевства.
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 20:13
Принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий
С первой половины ХХ века американки стали бичом королевской семьи. Из-за дважды разведенной Уоллис Симпсон от престола отрекся дядя Елизаветы Эдуард VIII. Внук Гарри бросил все ради семейного гнезда с актрисой Меган Маркл. Но хуже всего ситуация с Эндрю, который из-за предполагаемой связи с 17-летней гражданкой США того гляди очутится на судебной скамье. Попытки отбиться от этого дела оказались тщетными, нью-йоркский судья Льюис Каплан принял его к рассмотрению. Адвокаты потерпевшей Вирджинии Джуффре (в девичестве Робертс) теперь получили законное право допросить британского принца.
У адвоката обвинительницы, опытного 80-летнего юриста Дэвида Бойза по прозвищу "великий инквизитор" есть вопросы не только к Эндрю, но и его бывшей супруге Саре Фергюсон и их детям — принцессам Беатрис и Евгении. В это дело их втянул незадачливый отец. Отрицая свою связь с несовершеннолетней Джуффре, он заявил в интервью Би-Би-Си, что в день, когда ему приписывают их встречу, он ходил в пиццерию с детьми. Насколько известно, свидетелей, готовых подтвердить его алиби, у принца нет. Как нет и медицинского заключения о странных особенностях его организма. Опять же в интервью Би-Би-Си герцог Йоркский опроверг воспоминания Джуффре о том, что он обливался потом, занимаясь с ней сексом: Эндрю заявил, что после войны на Фолклендах он утратил способность потеть. Зато есть те, кто видел, как в тот день принц танцевал с обвиняющей его девушкой в лондонском ночном клубе Tramp, и есть фотография, где они стоят в обнимку в доме, который принадлежал его подруге Гислейн Максвелл, бывшей любовнице и подручной американского миллиардера и педофила Джеффри Эпштейна.
Британский принц Чарльз
Вчера, 10:00
На отстранении принца Эндрю от обязанностей настаивал Чарльз, сообщили СМИ
В 2019-м Эпштейн неожиданно для всех скончался в американской тюрьме: якобы он наложил на себя руки. Но немало тех, включая саму Гислейн Максвелл, кто сомневается в его самоубийстве. Эпштейн поддерживал контакты с большим числом известных и влиятельных людей, среди них экс-президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон. Портрет последнего — в синем женском платье и красных туфлях на каблуках — висел в гостиной нью-йоркского дома покойного миллиардера.
Признанная виновной в растлении несовершеннолетних Максвелл сейчас тоже в тюрьме. Ее адвокаты пытаются оспорить вердикт присяжных. Пойдет она или нет на сделку со следствием, чтобы скостить себе срок, по-прежнему большой вопрос. Ей грозит тюремный срок 65 лет, по сути, это пожизненное заключение. Она уже дала согласие на раскрытие части информации о ее совместных делах с Эпштейном. В пакете документов есть имена восьмерых человек, которые до сих пор были засекречены. Не исключено, что в этом списке окажется Эндрю Виндзор.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января 2020, 00:43
NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
Едва ли не единодушное мнение лондонских юристов сводится к тому, что самый правильный шаг для принца — добиться внесудебного решения. Проще говоря, откупиться. Дело грозит быть беспрецедентным. От королевской особы могут потребовать записи разговоров и телефонных сообщений, Эндрю также придется отвечать на вопросы о его личных разговорах с Елизаветой II. Чтобы избежать такого позора, ему придется раскошелиться. И с каждым днем цена потенциальной сделки только растет. Если раньше говорили о пяти миллионах долларов, то теперь сумма удвоилась — десять миллионов долларов США. Принцу срочно нужны деньги, и он продает свое швейцарское шале. Королевская семья отказалась покрывать расходы, связанные со скандальным процессом.
Лишение почетных воинских титулов стало тяжелым ударом для принца. Он 23 года прослужил в Королевских военно-морских силах. Следующим шагом может стать лишение Эндрю титула герцога. Венценосные родственники отгораживаются от него, как от чумы. Открыто его поддерживает лишь бывшая супруга Сара Фергюсон. Это во многих отношениях странный союз. Они развелись еще в 1996 году, но сейчас живут под одной крышей.
До знакомства с Сарой у принца была другая любовь — американская (!) актриса Ку Старк. Она тоже встала на его защиту, утверждая, что ее бывший возлюбленный не мог интересоваться несовершеннолетними. Ку Старк поделилась воспоминаниями об их первой встрече: "Мы шли в ресторан "Бевикс" на Уолтон-стрит рядом с Хэрродс и прямо у входа столкнулись плечом к плечу. Как только я шагнула вперед, то же самое сделал Эндрю. Ударившись друг о друга, мы отступили, потом двинулись опять вперед. И тут он говорит: "Я — принц, поэтому иду первым".
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 августа 2021, 08:44Актуально
Секс-скандал с принцем Эндрю: будущее монархии под угрозой?
Именно высокомерие погубило Эндрю, предположил в интервью лондонской "Таймс" Дэвид Бойз, адвокат Вирджинии Джуффре: "Он мог признать часть своей ответственности, сказав о том, что не знал, что она несовершеннолетняя, и очень сожалеет о произошедшем. Но у него нет ни раскаяния, ни сочувствия к жертвам". Чем бы ни закончилось это дело, позорного пятна в своей биографии принцу уже не смыть.
 
В миреАвторыСШАВеликобританияЭндрю, герцог ЙоркскийБилл КлинтонДональд ТрампБи-би-сиДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эксперт дал советы инвесторам, как спасти деньги от скачков инфляции
09:08Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
09:06Стали известны подробности о смерти россиянки в Жамбылской области
09:02Протоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунством
09:00В двух районах Приморья выявили случаи неправильного хранения ядохимикатов
08:59В России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению
08:56В Ростовской области сгорел частный дом
08:35Аналитики рассказали, как изменились траты россиян из-за коронавируса
08:17На Колыме спасли восемь рыбаков, дрейфовавших на льдине
08:00"Уничтожат гарантированно". В Вашингтоне оценили риски войны с Россией
08:00Гейзеры, замки и сказочный терем: что посмотреть недалеко от Владимира
07:49В Казахстане создали социальный фонд для помощи населению
07:32Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией
06:54В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney
06:46Посольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на Украину
06:35СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар
06:29В Роспотребнадзоре рассказали о формирующихся после COVID-19 аутоантителах
06:05Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана
06:05Названы опасные последствия отказа от вакцинации детей
06:00В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций
Лента новостейМолния
Эксперт дал советы инвесторам, как спасти деньги от скачков инфляцииПутин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системыСтали известны подробности о смерти россиянки в Жамбылской областиПротоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунствомВ двух районах Приморья выявили случаи неправильного хранения ядохимикатовВ России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движениюВ Ростовской области сгорел частный домАналитики рассказали, как изменились траты россиян из-за коронавирусаНа Колыме спасли восемь рыбаков, дрейфовавших на льдине"Уничтожат гарантированно". В Вашингтоне оценили риски войны с РоссиейГейзеры, замки и сказочный терем: что посмотреть недалеко от ВладимираВ Казахстане создали социальный фонд для помощи населениюБлинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с РоссиейВ парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов DisneyПосольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на УкраинуСМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожарВ Роспотребнадзоре рассказали о формирующихся после COVID-19 аутоантителахСамолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из КазахстанаНазваны опасные последствия отказа от вакцинации детейВ Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций