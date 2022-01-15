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Принц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование

Принц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование - РИА Новости, 15.01.2022

Принц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование

Елизавета II лишила своего среднего сына принца Эндрю, герцога Йоркского, почетных воинских титулов и звания "Его королевское высочество". Защищать себя в... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T08:00

2022-01-15T08:00

2022-01-15T08:08

в мире

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сша

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эндрю, герцог йоркский

билл клинтон

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би-би-си

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Елизавета II лишила своего среднего сына принца Эндрю, герцога Йоркского, почетных воинских титулов и звания "Его королевское высочество". Защищать себя в американском суде по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетней он будет как обыкновенный гражданин. Не зря королевскую семью называют "фирмой": суровые правила диктуют монарху устранять провинившихся родственников-менеджеров.В игре на выживание правила строги. Дедушка Елизаветы, Георг V, отказал в убежище своему любимому двоюродному брату российскому императору Николаю II и членам его семьи. В результате они были расстреляны. Братья не просто дружили, они были похожи как две капли воды, но в 1918-м Николай мог привезти с собой в Британию шлейф революции, а это противоречило интересам Соединенного Королевства.С первой половины ХХ века американки стали бичом королевской семьи. Из-за дважды разведенной Уоллис Симпсон от престола отрекся дядя Елизаветы Эдуард VIII. Внук Гарри бросил все ради семейного гнезда с актрисой Меган Маркл. Но хуже всего ситуация с Эндрю, который из-за предполагаемой связи с 17-летней гражданкой США того гляди очутится на судебной скамье. Попытки отбиться от этого дела оказались тщетными, нью-йоркский судья Льюис Каплан принял его к рассмотрению. Адвокаты потерпевшей Вирджинии Джуффре (в девичестве Робертс) теперь получили законное право допросить британского принца.У адвоката обвинительницы, опытного 80-летнего юриста Дэвида Бойза по прозвищу "великий инквизитор" есть вопросы не только к Эндрю, но и его бывшей супруге Саре Фергюсон и их детям — принцессам Беатрис и Евгении. В это дело их втянул незадачливый отец. Отрицая свою связь с несовершеннолетней Джуффре, он заявил в интервью Би-Би-Си, что в день, когда ему приписывают их встречу, он ходил в пиццерию с детьми. Насколько известно, свидетелей, готовых подтвердить его алиби, у принца нет. Как нет и медицинского заключения о странных особенностях его организма. Опять же в интервью Би-Би-Си герцог Йоркский опроверг воспоминания Джуффре о том, что он обливался потом, занимаясь с ней сексом: Эндрю заявил, что после войны на Фолклендах он утратил способность потеть. Зато есть те, кто видел, как в тот день принц танцевал с обвиняющей его девушкой в лондонском ночном клубе Tramp, и есть фотография, где они стоят в обнимку в доме, который принадлежал его подруге Гислейн Максвелл, бывшей любовнице и подручной американского миллиардера и педофила Джеффри Эпштейна.В 2019-м Эпштейн неожиданно для всех скончался в американской тюрьме: якобы он наложил на себя руки. Но немало тех, включая саму Гислейн Максвелл, кто сомневается в его самоубийстве. Эпштейн поддерживал контакты с большим числом известных и влиятельных людей, среди них экс-президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон. Портрет последнего — в синем женском платье и красных туфлях на каблуках — висел в гостиной нью-йоркского дома покойного миллиардера.Признанная виновной в растлении несовершеннолетних Максвелл сейчас тоже в тюрьме. Ее адвокаты пытаются оспорить вердикт присяжных. Пойдет она или нет на сделку со следствием, чтобы скостить себе срок, по-прежнему большой вопрос. Ей грозит тюремный срок 65 лет, по сути, это пожизненное заключение. Она уже дала согласие на раскрытие части информации о ее совместных делах с Эпштейном. В пакете документов есть имена восьмерых человек, которые до сих пор были засекречены. Не исключено, что в этом списке окажется Эндрю Виндзор.Едва ли не единодушное мнение лондонских юристов сводится к тому, что самый правильный шаг для принца — добиться внесудебного решения. Проще говоря, откупиться. Дело грозит быть беспрецедентным. От королевской особы могут потребовать записи разговоров и телефонных сообщений, Эндрю также придется отвечать на вопросы о его личных разговорах с Елизаветой II. Чтобы избежать такого позора, ему придется раскошелиться. И с каждым днем цена потенциальной сделки только растет. Если раньше говорили о пяти миллионах долларов, то теперь сумма удвоилась — десять миллионов долларов США. Принцу срочно нужны деньги, и он продает свое швейцарское шале. Королевская семья отказалась покрывать расходы, связанные со скандальным процессом.Лишение почетных воинских титулов стало тяжелым ударом для принца. Он 23 года прослужил в Королевских военно-морских силах. Следующим шагом может стать лишение Эндрю титула герцога. Венценосные родственники отгораживаются от него, как от чумы. Открыто его поддерживает лишь бывшая супруга Сара Фергюсон. Это во многих отношениях странный союз. Они развелись еще в 1996 году, но сейчас живут под одной крышей.До знакомства с Сарой у принца была другая любовь — американская (!) актриса Ку Старк. Она тоже встала на его защиту, утверждая, что ее бывший возлюбленный не мог интересоваться несовершеннолетними. Ку Старк поделилась воспоминаниями об их первой встрече: "Мы шли в ресторан "Бевикс" на Уолтон-стрит рядом с Хэрродс и прямо у входа столкнулись плечом к плечу. Как только я шагнула вперед, то же самое сделал Эндрю. Ударившись друг о друга, мы отступили, потом двинулись опять вперед. И тут он говорит: "Я — принц, поэтому иду первым".Именно высокомерие погубило Эндрю, предположил в интервью лондонской "Таймс" Дэвид Бойз, адвокат Вирджинии Джуффре: "Он мог признать часть своей ответственности, сказав о том, что не знал, что она несовершеннолетняя, и очень сожалеет о произошедшем. Но у него нет ни раскаяния, ни сочувствия к жертвам". Чем бы ни закончилось это дело, позорного пятна в своей биографии принцу уже не смыть.

https://ria.ru/20220113/prints-1767745748.html

https://ria.ru/20220114/velikobritaniya-1767784985.html

https://ria.ru/20200128/1563947888.html

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в мире, авторы, сша, великобритания, эндрю, герцог йоркский, билл клинтон, дональд трамп, би-би-си, джеффри эпштейн