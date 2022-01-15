https://ria.ru/20220115/prevoskhodstvo-1767948633.html

Россия впечатлила американцев

Американцы сравнили свои города с российскими - РИА Новости, 15.01.2022

Россия впечатлила американцев

Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они точно не уступают американским мегаполисам. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T04:01

2022-01-15T04:01

2022-01-15T04:01

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они точно не уступают американским мегаполисам.Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Петербург.Свое мнение другие пользователи выразили в комментариях к посту."Да все нормальные люди понимают, что Россия чудесна. Некоторые просто не могут (или не хотят) отделить политику от природы и жителей. Мечтаю побывать в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке", - написал Shimmoslav."Я в прошлом месяце проехался по всей России из Мурманска во Владивосток (Москва, Мурманск, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток) за 25 дней. Потрясающие города, удобный транспорт, все дешево и доступно. Обожаю эту страну и людей!", - отметил Mrlikrsh."Я бы хотел когда-нибудь побывать в России. Меня разве что языковой барьер останавливает", - признался Anbez."Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко", - восхитился CriticalThinker_501."На вид всяко лучше, чем Америка", - заметил еще один пользователь.Ранее пользователи портала Wirtualna Polska пришли в восторг после просмотра видео, на котором якутские школьники катаются на каруселях в 50-градусный мороз.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211228/angel-1765861492.html

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в мире, сша, россия