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Поляки поглумились над Украиной
Поляки поглумились над Украиной из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.01.2022
Поляки поглумились над Украиной
Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против "Северного потока — 2", выразив сомнения в том, что Украина получит... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T02:28
2022-01-15T02:28
в мире
украина
сша
европа
польша
еврокомиссия
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против "Северного потока — 2", выразив сомнения в том, что Украина получит выгоду от остановки проекта.Накануне верхняя палата конгресса отклонила законопроект о санкциях против российского проекта, предложенный республиканцем Тедом Крузом. Инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60 - 43 сенатора проголосовали против. В Белом доме проект также не поддержали из-за опасений, что он "подорвет единство европейских союзников"."Вынуждает ли запуск "Северного потока — 2" кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то "претензии" еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши "братья с трезубцем" уверены, что если "Северный поток — 2" заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!" - написал пользователь mefis58."Следует дать разрешение на запуск "Северного потока — 2". Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует", - подчеркнул Myślący."Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?" – задался вопросом jednak."Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров)", - отметил czyż nie."Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь", - забеспокоился Pepe."Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять несколько месяцев.Процесс приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно экономический характер.Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал нервным срывом предложение американских сенаторов ввести новые санкции против России. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассматривает законопроекты о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, европа, польша, еврокомиссия, сергей лавров, мария захарова, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), nord stream 2 ag, россия
02:28 15.01.2022
 
Поляки поглумились над Украиной из-за "Северного потока — 2"

Читатели Interia поставили дешевый газ из "Северного потока — 2" выше интересов Украины

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток ‑ 2"
Строительство газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток ‑ 2"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против "Северного потока — 2", выразив сомнения в том, что Украина получит выгоду от остановки проекта.
Накануне верхняя палата конгресса отклонила законопроект о санкциях против российского проекта, предложенный республиканцем Тедом Крузом. Инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60 - 43 сенатора проголосовали против. В Белом доме проект также не поддержали из-за опасений, что он "подорвет единство европейских союзников".
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на военной базе Рукла в Литве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 11:12
В Минобороны Германии разделили украинский вопрос и "Северный поток — 2"
"Вынуждает ли запуск "Северного потока — 2" кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то "претензии" еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши "братья с трезубцем" уверены, что если "Северный поток — 2" заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!" - написал пользователь mefis58.
"Следует дать разрешение на запуск "Северного потока — 2". Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует", - подчеркнул Myślący.
"Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?" – задался вопросом jednak.
"Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров)", - отметил czyż nie.
"Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь", - забеспокоился Pepe.
"Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять несколько месяцев.
Процесс приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно экономический характер.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал нервным срывом предложение американских сенаторов ввести новые санкции против России. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассматривает законопроекты о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 15:29
В Польше признали потери от "капризной" борьбы с российским газом
 
В миреУкраинаСШАЕвропаПольшаЕврокомиссияСергей ЛавровМария ЗахароваСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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