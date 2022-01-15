https://ria.ru/20220115/postradavshie-1768021428.html

В Казахстане рассказали о раненых, не понимавших казахский и русский языки

В Казахстане рассказали о раненых, не понимавших казахский и русский языки - РИА Новости, 15.01.2022

В Казахстане рассказали о раненых, не понимавших казахский и русский языки

В числе обратившихся в медицинские учреждения в ходе беспорядков в Казахстане были люди, которые не говорили ни на казахском, ни на русском языках, а после... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T19:51

2022-01-15T19:51

2022-01-15T19:52

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

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актау

касым-жомарт токаев

станислав зась

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НУР-СУЛТАН, 15 янв - РИА Новости. В числе обратившихся в медицинские учреждения в ходе беспорядков в Казахстане были люди, которые не говорили ни на казахском, ни на русском языках, а после получения помощи без разрешения покидали больницы, сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова."Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооруженных лиц", - сказала она на пресс-конференции в субботу.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220115/inostrantsy-1768018649.html

https://ria.ru/20220115/napadeniya-1768018931.html

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жанаозен

актау

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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась