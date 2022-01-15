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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/politizatsiya-1768023683.html
Зась указал на политизацию Западом оценки действий ОДКБ в Казахстане
Зась указал на политизацию Западом оценки действий ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 15.01.2022
Зась указал на политизацию Западом оценки действий ОДКБ в Казахстане
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в оценках США и стран Запада относительно действий стран-участниц организации в Казахстане присутствует политизация. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T20:06
2022-01-15T20:43
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
одкб
станислав зась
россия
жанаозен
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в оценках США и стран Запада относительно действий стран-участниц организации в Казахстане присутствует политизация."По всей видимости, это (политизация – ред.) есть. Да, сейчас сложные отношения, допустим, у России и США и других стран Запада, сложный диалог, даже какое-то противостояние. Конечно, действия, в которых участвует Россия, … тоже будут политизированы", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Комментируя реакцию США на ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан, Зась сказал, что не знает планов Вашингтона в отношении Казахстана и причин реакции. Отвечая на вопрос о возможном желании США оторвать Казахстан от России и постсоветских стран, генсек сказал, что "Казахстан – самостоятельное государство, со своей внешней политикой, которое строит равные отношения со всеми странами, включая Россию, США, Китай"."Мне кажется, это (такие предположения – ред.) измышления. Если они (США – ред.) много инвестировали в Казахстан – тем более должны быть заинтересованы, чтобы в этом государстве были обеспечены стабильность и безопасность", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/odkb-1768021627.html
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в мире, казахстан, сша, одкб, станислав зась, россия, жанаозен, касым-жомарт токаев
20:06 15.01.2022 (обновлено: 20:43 15.01.2022)
 
Зась указал на политизацию Западом оценки действий ОДКБ в Казахстане

Генсек ОДКБ Зась указал на политизацию Западом оценки действий миротворцев в Казахстане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в оценках США и стран Запада относительно действий стран-участниц организации в Казахстане присутствует политизация.
"По всей видимости, это (политизация – ред.) есть. Да, сейчас сложные отношения, допустим, у России и США и других стран Запада, сложный диалог, даже какое-то противостояние. Конечно, действия, в которых участвует Россия, … тоже будут политизированы", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
Военнослужащие Таджикистана из состава контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию энергетического комплекса ТЭЦ-1 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
19:49Беспорядки в Казахстане
Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным
Комментируя реакцию США на ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан, Зась сказал, что не знает планов Вашингтона в отношении Казахстана и причин реакции. Отвечая на вопрос о возможном желании США оторвать Казахстан от России и постсоветских стран, генсек сказал, что "Казахстан – самостоятельное государство, со своей внешней политикой, которое строит равные отношения со всеми странами, включая Россию, США, Китай".
"Мне кажется, это (такие предположения – ред.) измышления. Если они (США – ред.) много инвестировали в Казахстан – тем более должны быть заинтересованы, чтобы в этом государстве были обеспечены стабильность и безопасность", - добавил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
19:29Беспорядки в Казахстане
Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСШАОДКБСтанислав ЗасьРоссияЖанаозенКасым-Жомарт Токаев
 
 
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