18:19 15.01.2022 (обновлено: 19:39 15.01.2022)
В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек
Генпрокуратура Казахстана: во время беспорядков погибли 225 человек, пострадали 4578
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
НУР-СУЛТАН, 15 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.
"В морги доставлены 225 погибших <…>, в их числе 19 полицейских и военнослужащих", — сказал он на пресс-конференции.
Как пояснила журналистам директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Асель Артакшинова, из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях.
"Установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств", — добавил Шалабаев.
В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.