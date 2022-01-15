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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/pogibshie-1768011531.html
В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек
В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек - РИА Новости, 15.01.2022
В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек
Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:19
2022-01-15T19:39
беспорядки в казахстане
казахстан
генеральная прокуратура рф
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НУР-СУЛТАН, 15 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев."В морги доставлены 225 погибших &lt;…&gt;, в их числе 19 полицейских и военнослужащих", — сказал он на пресс-конференции.Как пояснила журналистам директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Асель Артакшинова, из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях."Установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств", — добавил Шалабаев.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1768001684.html
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казахстан, генеральная прокуратура рф, в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
18:19 15.01.2022 (обновлено: 19:39 15.01.2022)
 
В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек

Генпрокуратура Казахстана: во время беспорядков погибли 225 человек, пострадали 4578

© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
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НУР-СУЛТАН, 15 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.
"В морги доставлены 225 погибших <…>, в их числе 19 полицейских и военнослужащих", — сказал он на пресс-конференции.
Как пояснила журналистам директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Асель Артакшинова, из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях.
"Установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств", — добавил Шалабаев.
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В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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