https://ria.ru/20220115/pogibshie-1768011531.html

В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек

В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек - РИА Новости, 15.01.2022

В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек

Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T18:19

2022-01-15T18:19

2022-01-15T19:39

беспорядки в казахстане

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 15 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев."В морги доставлены 225 погибших <…>, в их числе 19 полицейских и военнослужащих", — сказал он на пресс-конференции.Как пояснила журналистам директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Асель Артакшинова, из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях."Установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств", — добавил Шалабаев.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1768001684.html

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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казахстан, генеральная прокуратура рф, в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев