https://ria.ru/20220115/pedofiliya-1768003202.html
Суд в Москве арестовал американца по обвинению в педофилии
Суд в Москве арестовал американца по обвинению в педофилии - РИА Новости, 15.01.2022
Суд в Москве арестовал американца по обвинению в педофилии
Савеловский суд Москвы арестовал американца по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим детям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T16:37
2022-01-15T16:37
2022-01-15T16:37
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал американца по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим детям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова."Суд по ходатайству следствия избрал в отношении Дэвида Барнса меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Михайлова уточнила, что ему предъявлено обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.Срок ареста установлен до 13 марта, у защиты есть три дня, чтобы обжаловать его в Мосгорсуде.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, заявление на него написала бывшая жена-россиянка. По ее данным, американец, находясь в городе Хьюстон, сексуально домогался до двух своих сыновей - 2010 и 2014 годов рождения. Предполагаемые преступления против мальчика 2010 года рождения мужчина совершал в 2014-2018 годы. В отношении другого сына, 2014 года рождения, - в 2017-м году, предполагает следствие.Гражданин США был задержан накануне, а по факту упомянутых преступлений возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" (132 УК РФ).Сейчас, добавил собеседник РИА Новости, дети живут с матерью в Москве, с мужем она в разводе. К детям он приехал недавно по туристической визе, отметил источник.На территории России Барнс лишен родительских прав, а в США имеет статус опекуна, отметил источник.Комментариями следствия и посольства США агентство на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20220114/moskva-1767814444.html
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происшествия, сша, москва, россия
Суд в Москве арестовал американца по обвинению в педофилии
Суд в Москве арестовал американца Дэвида Барнса по обвинению в педофилии
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал американца по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим детям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
"Суд по ходатайству следствия избрал в отношении Дэвида Барнса меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Михайлова уточнила, что ему предъявлено обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Срок ареста установлен до 13 марта, у защиты есть три дня, чтобы обжаловать его в Мосгорсуде.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, заявление на него написала бывшая жена-россиянка. По ее данным, американец, находясь в городе Хьюстон, сексуально домогался до двух своих сыновей - 2010 и 2014 годов рождения. Предполагаемые преступления против мальчика 2010 года рождения мужчина совершал в 2014-2018 годы. В отношении другого сына, 2014 года рождения, - в 2017-м году, предполагает следствие.
Гражданин США был задержан накануне, а по факту упомянутых преступлений возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" (132 УК РФ).
Сейчас, добавил собеседник РИА Новости, дети живут с матерью в Москве
, с мужем она в разводе. К детям он приехал недавно по туристической визе, отметил источник.
На территории России
Барнс лишен родительских прав, а в США
имеет статус опекуна, отметил источник.
Комментариями следствия и посольства США агентство на данный момент не располагает.