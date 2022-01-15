https://ria.ru/20220115/oruzhie-1767997959.html
Этим мегаоружием Россия уничтожит Запад
Названо мегаоружие, которым Россия положит конец Западу - РИА Новости, 15.01.2022
Этим мегаоружием Россия уничтожит Запад
Военный эксперт Константин Сивков в эфире "Соловьев live" перечислил три составляющие сдерживания исходящей от Запада угрозы. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T15:55
2022-01-15T15:55
2022-01-15T18:06
безопасность
сша
нато
константин сивков
сармат (ракета)
зрс с-500
т-14
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155127/01/1551270106_0:53:1330:801_1920x0_80_0_0_9b8da2a13360fe9149af288d5853b3c5.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Военный эксперт Константин Сивков в эфире "Соловьев live" перечислил три составляющие сдерживания исходящей от Запада угрозы.Сивков заявил, что переговоры по безопасности между Россией, США и НАТО не привели ни к какому результату, и назвал западные элиты непорядочными."Они понимают только одно — грубую силу. Военную и экономическую", — добавил он, призвав Россию демонстрировать силу для контрсдерживания Запада.Для этого, по словам Сивкова, необходимо информационное противоборство, развертывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для России со стороны НАТО и США и создание таких систем вооружения, каких на Западе нет сейчас и которые появятся там "нескоро, если вообще когда-нибудь появятся"."В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии "Армата", самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия", — пояснил эксперт.Он напомнил о торпеде "Посейдон" и ракете "Сармат". Сивков призвал проводить больше испытаний этих вооружений, а также создавать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызвать разрушительные последствия для противника."Если НАТО развертывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит, мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации", — подытожил эксперт.В начале недели между Россией, США и НАТО прошла серия консультаций по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
https://ria.ru/20211218/aug-1764350243.html
https://ria.ru/20210813/topol-1745526740.html
https://ria.ru/20210818/protivorakety-1746121845.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155127/01/1551270106_75:0:1163:816_1920x0_80_0_0_9b915beb678a29b23c48366e4a785554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, нато, константин сивков, сармат (ракета), зрс с-500, т-14, россия
15:55 15.01.2022 (обновлено: 18:06 15.01.2022)
Названо мегаоружие, которым Россия положит конец Западу
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Военный эксперт Константин Сивков
в эфире "Соловьев live"
перечислил три составляющие сдерживания исходящей от Запада угрозы.
Сивков заявил, что переговоры по безопасности между Россией
, США
и НАТО
не привели ни к какому результату, и назвал западные элиты непорядочными.
"Они понимают только одно — грубую силу. Военную и экономическую", — добавил он, призвав Россию демонстрировать силу для контрсдерживания Запада.
Для этого, по словам Сивкова, необходимо информационное противоборство, развертывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для России со стороны НАТО и США и создание таких систем вооружения, каких на Западе нет сейчас и которые появятся там "нескоро, если вообще когда-нибудь появятся".
"В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500
и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14
серии "Армата
", самолетов Су-57
, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия", — пояснил эксперт.
Он напомнил о торпеде "Посейдон" и ракете "Сармат"
. Сивков призвал проводить больше испытаний этих вооружений, а также создавать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызвать разрушительные последствия для противника.
"Если НАТО развертывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит, мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации", — подытожил эксперт.
В начале недели между Россией, США и НАТО прошла серия консультаций по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ
.
Глава российского МИД Сергей Лавров
заявил, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.