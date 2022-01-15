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Этим мегаоружием Россия уничтожит Запад

Названо мегаоружие, которым Россия положит конец Западу - РИА Новости, 15.01.2022

Этим мегаоружием Россия уничтожит Запад

Военный эксперт Константин Сивков в эфире "Соловьев live" перечислил три составляющие сдерживания исходящей от Запада угрозы. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T15:55

2022-01-15T15:55

2022-01-15T18:06

безопасность

сша

нато

константин сивков

сармат (ракета)

зрс с-500

т-14

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Военный эксперт Константин Сивков в эфире "Соловьев live" перечислил три составляющие сдерживания исходящей от Запада угрозы.Сивков заявил, что переговоры по безопасности между Россией, США и НАТО не привели ни к какому результату, и назвал западные элиты непорядочными."Они понимают только одно — грубую силу. Военную и экономическую", — добавил он, призвав Россию демонстрировать силу для контрсдерживания Запада.Для этого, по словам Сивкова, необходимо информационное противоборство, развертывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для России со стороны НАТО и США и создание таких систем вооружения, каких на Западе нет сейчас и которые появятся там "нескоро, если вообще когда-нибудь появятся"."В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии "Армата", самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия", — пояснил эксперт.Он напомнил о торпеде "Посейдон" и ракете "Сармат". Сивков призвал проводить больше испытаний этих вооружений, а также создавать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызвать разрушительные последствия для противника."Если НАТО развертывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит, мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации", — подытожил эксперт.В начале недели между Россией, США и НАТО прошла серия консультаций по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20211218/aug-1764350243.html

https://ria.ru/20210813/topol-1745526740.html

https://ria.ru/20210818/protivorakety-1746121845.html

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безопасность, сша, нато, константин сивков, сармат (ракета), зрс с-500, т-14, россия