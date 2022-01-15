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В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы - РИА Новости, 15.01.2022
В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
Есть свидетельства, что штамм коронавируса "омикрон" может быть менее серьезным, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T23:06
2022-01-15T23:06
2022-01-15T23:09
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здоровье - общество
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мелита вуйнович
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Есть свидетельства, что штамм коронавируса "омикрон" может быть менее серьезным, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Есть сейчас доказательства, что, кажется, "омикрон" менее серьезный, но это не значит, что он несерьезный", - сказала она в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Она отметила, что вакцины в первые полгода хорошо защищают от тяжелой заболеваемости, однако со временем защита снижается."Мы еще находимся на пике эпидемии", - добавила Вуйнович.
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воз, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович, омикрон-штамм коронавируса
23:06 15.01.2022 (обновлено: 23:09 15.01.2022)
В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
Представитель ВОЗ Вуйнович: "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы