https://ria.ru/20220115/odkb-1768021627.html
Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным
Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным - РИА Новости, 15.01.2022
Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным
Обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране, все члены организации понимали необходимость... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T19:49
2022-01-15T19:49
2022-01-15T20:46
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
станислав зась
в мире
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране, все члены организации понимали необходимость оказания помощи, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Сомнений (среди стран ОДКБ – ред.) я не встречал. Все понимали, что это обращение президента Казахстана обоснованно и соответствует той ситуации, которая складывается. Угрозы были для государства, и все понимали, что требуется помощь Казахстану", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Зась рассказал, что решение о помощи Казахстану странами ОДКБ принималось очень быстро, очень быстро был достигнут консенсус. По его словам, ситуация в Казахстане менялась стремительно, буквально каждый день. "Поэтому надо было, соответственно, и реагировать очень быстро. И, конечно, это - такая оперативность - дало свой результат", - продолжил генсек.Он добавил, что во всем мире оценили оперативность, слаженность, эффективность действий стран ОДКБ, уровень подготовки всех, кто участвовал в этой миротворческой операции. "И это произвело положительный эффект и заслужило одобрение. И, самое важное, был положительный результат этих действий. Сам приход миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы", может быть, сорвал замыслы, планы. Прибытие миротворцев способствовало перелому ситуации и стабилизации положения", - сказал Зась.По его словам, обращение главы Казахстана в ОДКБ было адекватно ситуации, которая складывалась в стране, а действия стран ОДКБ и миротворцев организации "соответствовали тому правовому полю, которое создано в организации"."Никаких сомнений в законности обращения нет. Те, кто желают добра Казахстану, должны приветствовать любые шаги, которые идут на пользу этой стране, тем более в такой сложной ситуации", - добавил генсек ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
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казахстан, одкб, станислав зась, в мире, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
19:49 15.01.2022 (обновлено: 20:46 15.01.2022)
Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным
Генсек ОДКБ Зась: обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным
МИНСК, 15 янв – РИА Новости.
Обращение Казахстана
за помощью к ОДКБ
было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране, все члены организации понимали необходимость оказания помощи, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась
.
"Сомнений (среди стран ОДКБ – ред.) я не встречал. Все понимали, что это обращение президента Казахстана обоснованно и соответствует той ситуации, которая складывается. Угрозы были для государства, и все понимали, что требуется помощь Казахстану", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1"
, показанном в субботу.
Зась рассказал, что решение о помощи Казахстану странами ОДКБ принималось очень быстро, очень быстро был достигнут консенсус. По его словам, ситуация в Казахстане менялась стремительно, буквально каждый день. "Поэтому надо было, соответственно, и реагировать очень быстро. И, конечно, это - такая оперативность - дало свой результат", - продолжил генсек.
Он добавил, что во всем мире оценили оперативность, слаженность, эффективность действий стран ОДКБ, уровень подготовки всех, кто участвовал в этой миротворческой операции. "И это произвело положительный эффект и заслужило одобрение. И, самое важное, был положительный результат этих действий. Сам приход миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы", может быть, сорвал замыслы, планы. Прибытие миротворцев способствовало перелому ситуации и стабилизации положения", - сказал Зась.
По его словам, обращение главы Казахстана в ОДКБ было адекватно ситуации, которая складывалась в стране, а действия стран ОДКБ и миротворцев организации "соответствовали тому правовому полю, которое создано в организации".
"Никаких сомнений в законности обращения нет. Те, кто желают добра Казахстану, должны приветствовать любые шаги, которые идут на пользу этой стране, тем более в такой сложной ситуации", - добавил генсек ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.