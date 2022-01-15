https://ria.ru/20220115/odkb-1768021627.html

Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным

Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным - РИА Новости, 15.01.2022

Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным

Обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране, все члены организации понимали необходимость... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T19:49

2022-01-15T19:49

2022-01-15T20:46

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

станислав зась

в мире

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране, все члены организации понимали необходимость оказания помощи, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Сомнений (среди стран ОДКБ – ред.) я не встречал. Все понимали, что это обращение президента Казахстана обоснованно и соответствует той ситуации, которая складывается. Угрозы были для государства, и все понимали, что требуется помощь Казахстану", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Зась рассказал, что решение о помощи Казахстану странами ОДКБ принималось очень быстро, очень быстро был достигнут консенсус. По его словам, ситуация в Казахстане менялась стремительно, буквально каждый день. "Поэтому надо было, соответственно, и реагировать очень быстро. И, конечно, это - такая оперативность - дало свой результат", - продолжил генсек.Он добавил, что во всем мире оценили оперативность, слаженность, эффективность действий стран ОДКБ, уровень подготовки всех, кто участвовал в этой миротворческой операции. "И это произвело положительный эффект и заслужило одобрение. И, самое важное, был положительный результат этих действий. Сам приход миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы", может быть, сорвал замыслы, планы. Прибытие миротворцев способствовало перелому ситуации и стабилизации положения", - сказал Зась.По его словам, обращение главы Казахстана в ОДКБ было адекватно ситуации, которая складывалась в стране, а действия стран ОДКБ и миротворцев организации "соответствовали тому правовому полю, которое создано в организации"."Никаких сомнений в законности обращения нет. Те, кто желают добра Казахстану, должны приветствовать любые шаги, которые идут на пользу этой стране, тем более в такой сложной ситуации", - добавил генсек ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/inostrantsy-1768018649.html

https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019087.html

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казахстан, одкб, станислав зась, в мире, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев