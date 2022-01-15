https://ria.ru/20220115/obrazovanie-1767965958.html
В России утвердили новые правила аккредитации образовательных учреждений
В России утвердили новые правила аккредитации образовательных учреждений - РИА Новости, 15.01.2022
В России утвердили новые правила аккредитации образовательных учреждений
Правительство утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений, процедуру упростят, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:03
2022-01-15T11:03
2022-01-15T13:20
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Правительство утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений, процедуру упростят, сообщила пресс-служба кабмина."Это снизит административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы. Новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что школы, колледжи и вузы будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз, а выданное свидетельство будет действовать бессрочно. Из самого процесса исключили избыточные и дублирующие требования. В первую очередь оцениваться будет качество подготовки учащихся. Для этого Минпросвещения и Минобразования совместно Рособрнадзором разработали отдельные показатели.Постановление подготовлено для реализации новых норм ФЗ "Об образовании", которые вступают в силу с 1 марта.
https://na.ria.ru/20220111/vysshee_obrazovanie-1767273059.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), михаил мишустин, россия
11:03 15.01.2022 (обновлено: 13:20 15.01.2022)
В России утвердили новые правила аккредитации образовательных учреждений
Правительство утвердило новые правила госаккредитации образовательных учреждений