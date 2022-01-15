https://ria.ru/20220115/obrazovanie-1767965958.html

В России утвердили новые правила аккредитации образовательных учреждений

В России утвердили новые правила аккредитации образовательных учреждений - РИА Новости, 15.01.2022

В России утвердили новые правила аккредитации образовательных учреждений

Правительство утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений, процедуру упростят, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:03

2022-01-15T11:03

2022-01-15T13:20

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Правительство утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений, процедуру упростят, сообщила пресс-служба кабмина."Это снизит административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы. Новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что школы, колледжи и вузы будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз, а выданное свидетельство будет действовать бессрочно. Из самого процесса исключили избыточные и дублирующие требования. В первую очередь оцениваться будет качество подготовки учащихся. Для этого Минпросвещения и Минобразования совместно Рособрнадзором разработали отдельные показатели.Постановление подготовлено для реализации новых норм ФЗ "Об образовании", которые вступают в силу с 1 марта.

https://na.ria.ru/20220111/vysshee_obrazovanie-1767273059.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), михаил мишустин, россия