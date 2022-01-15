Два зятя Назарбаева покинули должности глав национальных компаний
Два зятя экс-президента Казахстана Назарбаева покинули посты глав национальных компаний
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл".
"В соответствии с решением Совета Директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления", - говорится в сообщении фонда "Самрук-Казына".
Фонд - акционер КМГ, который в свою очередь является акционером "КазТрансОйла".
Фонд сообщил, что с этой же даты досрочно были прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз"), акционером которой он является. Шарипбаева казахстанские СМИ называют вторым мужем старшей дочери экс-президента депутата мажилиса (нижняя палата) парламента Дариги Назарбаевой.
В четверг Алия Назарбаева разместила в социальных сетях Facebook и Instagram идентичное сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает о событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.
Дарига Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что Назарбаева находится на больничном.