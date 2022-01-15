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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/nazarbaev-1767979465.html
Два зятя Назарбаева покинули должности глав национальных компаний
Два зятя Назарбаева покинули должности глав национальных компаний - РИА Новости, 15.01.2022
Два зятя Назарбаева покинули должности глав национальных компаний
Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:14
2022-01-15T13:14
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
дарига назарбаева
казтрансойл
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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл"."В соответствии с решением Совета Директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления", - говорится в сообщении фонда "Самрук-Казына".Фонд - акционер КМГ, который в свою очередь является акционером "КазТрансОйла".Фонд сообщил, что с этой же даты досрочно были прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз"), акционером которой он является. Шарипбаева казахстанские СМИ называют вторым мужем старшей дочери экс-президента депутата мажилиса (нижняя палата) парламента Дариги Назарбаевой.В четверг Алия Назарбаева разместила в социальных сетях Facebook и Instagram идентичное сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает о событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.Дарига Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что Назарбаева находится на больничном.
https://ria.ru/20220115/karagaev-1767978863.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, дарига назарбаева, казтрансойл
13:14 15.01.2022
 
Два зятя Назарбаева покинули должности глав национальных компаний

Два зятя экс-президента Казахстана Назарбаева покинули посты глав национальных компаний

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл".
"В соответствии с решением Совета Директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления", - говорится в сообщении фонда "Самрук-Казына".
Фонд - акционер КМГ, который в свою очередь является акционером "КазТрансОйла".
Фонд сообщил, что с этой же даты досрочно были прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз"), акционером которой он является. Шарипбаева казахстанские СМИ называют вторым мужем старшей дочери экс-президента депутата мажилиса (нижняя палата) парламента Дариги Назарбаевой.
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В Казахстане подтвердили задержание вице-министра энергетики Карагаева
В четверг Алия Назарбаева разместила в социальных сетях Facebook и Instagram идентичное сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает о событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.
Дарига Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что Назарбаева находится на больничном.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанНурсултан НазарбаевДарига НазарбаеваКазТрансОйл
 
 
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