https://ria.ru/20220115/nalog-1767946054.html

Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей

Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей - РИА Новости, 15.01.2022

Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей

Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T01:11

2022-01-15T01:11

2022-01-15T01:11

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

лдпр

авто

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе данных.Ранее в Telegram-канале фракции ЛДПР было распространено сообщение, что депутаты от партии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.Согласно думской электронной базе, законопроект был внесен в палату парламента 6 августа прошлого года.В отзыве правительства РФ, датированном от 21 июля, отмечено, что транспортный налог относится к региональному налогу, средства зачисляются в бюджеты субъектов РФ, поэтому реализация данных предложений "приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов" субъектов, а вследствие этого - к "необходимости их компенсации из федерального бюджета".Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте.

https://ria.ru/20220114/roskosh-1767925208.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, лдпр, авто, россия