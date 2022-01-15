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Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей - РИА Новости, 15.01.2022
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T01:11
2022-01-15T01:11
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
лдпр
авто
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе данных.Ранее в Telegram-канале фракции ЛДПР было распространено сообщение, что депутаты от партии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.Согласно думской электронной базе, законопроект был внесен в палату парламента 6 августа прошлого года.В отзыве правительства РФ, датированном от 21 июля, отмечено, что транспортный налог относится к региональному налогу, средства зачисляются в бюджеты субъектов РФ, поэтому реализация данных предложений "приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов" субъектов, а вследствие этого - к "необходимости их компенсации из федерального бюджета".Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, лдпр, авто, россия
01:11 15.01.2022
 
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей

Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашины в пробке на дороге в Москве
Машины в пробке на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машины в пробке на дороге в Москве
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе данных.
Ранее в Telegram-канале фракции ЛДПР было распространено сообщение, что депутаты от партии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.
Согласно думской электронной базе, законопроект был внесен в палату парламента 6 августа прошлого года.
В отзыве правительства РФ, датированном от 21 июля, отмечено, что транспортный налог относится к региональному налогу, средства зачисляются в бюджеты субъектов РФ, поэтому реализация данных предложений "приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов" субъектов, а вследствие этого - к "необходимости их компенсации из федерального бюджета".
"С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - указано в документе.
Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте.
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 20:07
В ЛДПР призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФЛДПРАвтоРоссия
 
 
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