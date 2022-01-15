https://ria.ru/20220115/nalog-1767946054.html
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей - РИА Новости, 15.01.2022
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T01:11
2022-01-15T01:11
2022-01-15T01:11
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
лдпр
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767739843_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_f11e80008b0fe69debb72b20d60ee82b.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе данных.Ранее в Telegram-канале фракции ЛДПР было распространено сообщение, что депутаты от партии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.Согласно думской электронной базе, законопроект был внесен в палату парламента 6 августа прошлого года.В отзыве правительства РФ, датированном от 21 июля, отмечено, что транспортный налог относится к региональному налогу, средства зачисляются в бюджеты субъектов РФ, поэтому реализация данных предложений "приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов" субъектов, а вследствие этого - к "необходимости их компенсации из федерального бюджета".Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте.
https://ria.ru/20220114/roskosh-1767925208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767739843_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2e6da3c832606adbe5d2631de9027fda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, лдпр, авто, россия
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей