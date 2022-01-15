https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019234.html

Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ

Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 15.01.2022

Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ

Всех миротворцев ОДКБ планируется вернуть из Казахстана в пункты постоянной дислокации до 19 января включительно, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T19:24

2022-01-15T19:24

2022-01-15T19:50

в мире

казахстан

одкб

станислав зась

беспорядки в казахстане

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Всех миротворцев ОДКБ планируется вернуть из Казахстана в пункты постоянной дислокации до 19 января включительно, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана… Практически в течении недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России, до 19 числа включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Зась отметил, что в Казахстан были направлены воинские части из состава миротворческого контингента ОДКБ. "В ОДКБ создан миротворческий потенциал. Не все были задействованы, был еще у нас резерв. Часть этих миротворческих подразделений принимала участие в этой миротворческой операции", - пояснил он. По словам генсека, миротворцы ОДКБ в Казахстане выполняли задачи по охране и обороне стратегически важных государственных объектов и объектов системы жизнеобеспечения.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1768018516.html

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в мире, казахстан, одкб, станислав зась