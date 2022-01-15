https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019234.html
Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ
Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 15.01.2022
Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ
Всех миротворцев ОДКБ планируется вернуть из Казахстана в пункты постоянной дислокации до 19 января включительно, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T19:24
2022-01-15T19:24
2022-01-15T19:50
в мире
казахстан
одкб
станислав зась
беспорядки в казахстане
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Всех миротворцев ОДКБ планируется вернуть из Казахстана в пункты постоянной дислокации до 19 января включительно, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана… Практически в течении недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России, до 19 числа включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Зась отметил, что в Казахстан были направлены воинские части из состава миротворческого контингента ОДКБ. "В ОДКБ создан миротворческий потенциал. Не все были задействованы, был еще у нас резерв. Часть этих миротворческих подразделений принимала участие в этой миротворческой операции", - пояснил он. По словам генсека, миротворцы ОДКБ в Казахстане выполняли задачи по охране и обороне стратегически важных государственных объектов и объектов системы жизнеобеспечения.
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1768018516.html
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в мире, казахстан, одкб, станислав зась
19:24 15.01.2022 (обновлено: 19:50 15.01.2022)
Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ
Генсек ОДКБ Зась заявил, что все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января