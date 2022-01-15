Ивановский губернатор встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев
Ивановский губернатор Воскресенский встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев
Станислав Воскресенский. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретил военнослужащих из миротворческого контингента ОДКБ, вернувшихся после выполнения миссии в Казахстане, сообщает правительство региона.
“Десять самолетов с российскими военнослужащими из миротворческого контингента ОДКБ приземлись сегодня, 15 января, на аэродром “Северный” в Иванове. На летном поле вместе с родственниками, ветеранами воздушно-десантных войск десантников встретил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Казахстане российские миротворцы, в том числе военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполняли задачи по охране социально-значимых объектов. В субботу на аэродром “Северный” прибыли самолеты с военнослужащими дивизии, подразделения которой дислоцируются в Ивановской и Костромской областях. Ранее на неделе в Иваново приземлились ещё несколько бортов. Все военнослужащие вернулись в места постоянной дислокации.
Воскресенский поздравил десантников с успешным выполнением задач и поблагодарил за службу. “Самое главное, что вернулись без потерь, отработали достойно. Уверен, что так будет и в будущем”, - цитирует губернатора его пресс-служба.
По мнению исполняющего обязанности командира 98-й воздушно-десантной дивизии гвардии полковника Александра Шипова, слова которого приводятся в сообщении, "уверенно можно заявить, что военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии способны выполнить любую боевую задачу по защите нашего Отечества либо братского союзного государства".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.