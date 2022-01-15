https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767994032.html

Ивановский губернатор встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев

Ивановский губернатор встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев - РИА Новости, 15.01.2022

Ивановский губернатор встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретил военнослужащих из миротворческого контингента ОДКБ, вернувшихся после выполнения миссии в... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T15:21

2022-01-15T15:21

2022-01-15T15:21

общество

оон

ивановская область

станислав воскресенский

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жанаозен

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касым-жомарт токаев

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РЯЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретил военнослужащих из миротворческого контингента ОДКБ, вернувшихся после выполнения миссии в Казахстане, сообщает правительство региона.“Десять самолетов с российскими военнослужащими из миротворческого контингента ОДКБ приземлись сегодня, 15 января, на аэродром “Северный” в Иванове. На летном поле вместе с родственниками, ветеранами воздушно-десантных войск десантников встретил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский”, - говорится в сообщении.Отмечается, что в Казахстане российские миротворцы, в том числе военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполняли задачи по охране социально-значимых объектов. В субботу на аэродром “Северный” прибыли самолеты с военнослужащими дивизии, подразделения которой дислоцируются в Ивановской и Костромской областях. Ранее на неделе в Иваново приземлились ещё несколько бортов. Все военнослужащие вернулись в места постоянной дислокации.Воскресенский поздравил десантников с успешным выполнением задач и поблагодарил за службу. “Самое главное, что вернулись без потерь, отработали достойно. Уверен, что так будет и в будущем”, - цитирует губернатора его пресс-служба.По мнению исполняющего обязанности командира 98-й воздушно-десантной дивизии гвардии полковника Александра Шипова, слова которого приводятся в сообщении, "уверенно можно заявить, что военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии способны выполнить любую боевую задачу по защите нашего Отечества либо братского союзного государства".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767992735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767975455.html

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Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли в Иваново Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Северный» в Иваново. Десантников торжественно встретили на летном поле. 2022-01-15T15:21 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, оон, ивановская область, станислав воскресенский, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев