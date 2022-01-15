Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767994032.html
Ивановский губернатор встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев
Ивановский губернатор встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев - РИА Новости, 15.01.2022
Ивановский губернатор встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретил военнослужащих из миротворческого контингента ОДКБ, вернувшихся после выполнения миссии в... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T15:21
2022-01-15T15:21
общество
оон
ивановская область
станислав воскресенский
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:120:3054:1838_1920x0_80_0_0_c809b4b074ba70d68def290c1b93fc33.jpg
РЯЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретил военнослужащих из миротворческого контингента ОДКБ, вернувшихся после выполнения миссии в Казахстане, сообщает правительство региона.“Десять самолетов с российскими военнослужащими из миротворческого контингента ОДКБ приземлись сегодня, 15 января, на аэродром “Северный” в Иванове. На летном поле вместе с родственниками, ветеранами воздушно-десантных войск десантников встретил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский”, - говорится в сообщении.Отмечается, что в Казахстане российские миротворцы, в том числе военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполняли задачи по охране социально-значимых объектов. В субботу на аэродром “Северный” прибыли самолеты с военнослужащими дивизии, подразделения которой дислоцируются в Ивановской и Костромской областях. Ранее на неделе в Иваново приземлились ещё несколько бортов. Все военнослужащие вернулись в места постоянной дислокации.Воскресенский поздравил десантников с успешным выполнением задач и поблагодарил за службу. “Самое главное, что вернулись без потерь, отработали достойно. Уверен, что так будет и в будущем”, - цитирует губернатора его пресс-служба.По мнению исполняющего обязанности командира 98-й воздушно-десантной дивизии гвардии полковника Александра Шипова, слова которого приводятся в сообщении, "уверенно можно заявить, что военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии способны выполнить любую боевую задачу по защите нашего Отечества либо братского союзного государства".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767992735.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767975455.html
ивановская область
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли в Иваново
Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Северный» в Иваново. Десантников торжественно встретили на летном поле.
2022-01-15T15:21
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bf2039e95e1da16b0e12a2b094c0b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, оон, ивановская область, станислав воскресенский, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
15:21 15.01.2022
 
Ивановский губернатор встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев

Ивановский губернатор Воскресенский встретил вернувшихся из Казахстана миротворцев

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтанислав Воскресенский
Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Станислав Воскресенский. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретил военнослужащих из миротворческого контингента ОДКБ, вернувшихся после выполнения миссии в Казахстане, сообщает правительство региона.
“Десять самолетов с российскими военнослужащими из миротворческого контингента ОДКБ приземлись сегодня, 15 января, на аэродром “Северный” в Иванове. На летном поле вместе с родственниками, ветеранами воздушно-десантных войск десантников встретил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский”, - говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 15:07Беспорядки в Казахстане
Седьмой самолет ВКС с миротворцами ОДКБ прибыл в Подмосковье из Казахстана
Отмечается, что в Казахстане российские миротворцы, в том числе военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполняли задачи по охране социально-значимых объектов. В субботу на аэродром “Северный” прибыли самолеты с военнослужащими дивизии, подразделения которой дислоцируются в Ивановской и Костромской областях. Ранее на неделе в Иваново приземлились ещё несколько бортов. Все военнослужащие вернулись в места постоянной дислокации.
Воскресенский поздравил десантников с успешным выполнением задач и поблагодарил за службу. “Самое главное, что вернулись без потерь, отработали достойно. Уверен, что так будет и в будущем”, - цитирует губернатора его пресс-служба.
По мнению исполняющего обязанности командира 98-й воздушно-десантной дивизии гвардии полковника Александра Шипова, слова которого приводятся в сообщении, "уверенно можно заявить, что военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии способны выполнить любую боевую задачу по защите нашего Отечества либо братского союзного государства".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Выгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 12:17В России
Все самолеты с миротворцами ОДКБ вернулись из Казахстана в Россию
 
ОбществоООНИвановская областьСтанислав ВоскресенскийОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
Лента новостейМолния
Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с ПутинымСМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии