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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767966551.html
Восемь самолетов с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана
Восемь самолетов с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана - РИА Новости, 15.01.2022
Восемь самолетов с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана
Восемь самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме Северный в Иваново. Об этом сообщила... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:10
2022-01-15T11:32
беспорядки в казахстане
безопасность
иваново
одкб
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Восемь самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме Северный в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны."Восемь самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (город Иваново) из Казахстана", — уточнили в ведомстве.Ранее еще два самолета ВКС сели на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Всего для переброски личного состава и техники задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124.Отмечается, что после посадки последнего борта пройдут торжественные мероприятия. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время протестов ранены около тысячи человек. Как сообщало МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Информации о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.В четверг, 13 января, объявлено об успешном завершении миссии.
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"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы.
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безопасность, иваново, одкб, видео
Восемь самолетов с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Восемь самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме Северный в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
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11:10 15.01.2022 (обновлено: 11:32 15.01.2022)
 
Восемь самолетов с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана

В Иваново из Казахстана прибыли восемь самолетов с российскими миротворцами ОДКБ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Личный состав и военная техника из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Личный состав и военная техника из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Восемь самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме Северный в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Восемь самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (город Иваново) из Казахстана", — уточнили в ведомстве.
Ранее еще два самолета ВКС сели на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Всего для переброски личного состава и техники задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124.
Отмечается, что после посадки последнего борта пройдут торжественные мероприятия. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.
В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время протестов ранены около тысячи человек. Как сообщало МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Информации о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.
Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.
В четверг, 13 января, объявлено об успешном завершении миссии.
 
Беспорядки в КазахстанеБезопасностьИвановоОДКБ
 
 
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