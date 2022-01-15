https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767950571.html

Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана - РИА Новости, 15.01.2022

Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T06:05

2022-01-15T06:05

2022-01-15T09:08

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767033500_0:0:1719:968_1920x0_80_0_0_99d5677aaffd84c698a7bdce45b503ec.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана, рассказали в Минобороны.Пятнадцать Ил-76 и три Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, утром в пятницу на родину вернулись миротворцы из Армении и Таджикистана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/odkb-1767852373.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, одкб, россия