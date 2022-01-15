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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220115/match-1768032211.html
В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея
В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея - РИА Новости, 15.01.2022
В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея
Первый матч звезд российского хоккея и команды жителей подмосковного Красногорска, который прошёл на льду стадиона школы "Вершина" в Путилково, закончился со... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T22:25
2022-01-15T22:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
вячеслав фетисов
алексей касатонов
сергей шепелев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первый матч звезд российского хоккея и команды жителей подмосковного Красногорска, который прошёл на льду стадиона школы "Вершина" в Путилково, закончился со счетом 3:3, сообщает пресс-служба облправительства.В "звездную" сборную вошли Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров, Александр Могильный. Тренер - Александр Якушев.Матч прошел в рамках проекта "Зима в Подмосковье", инициированного губернатором Андреем Воробьевым."Губернатор принял решение строить коробки во дворах, оснащать современным оборудованием, потому что погода позволяет всю зиму кататься. И у нас появился новый проект - ведь ты не можешь стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира, не став чемпионом двора. Мы рады были сегодня выйти на лёд, собралось много болельщиков. Спорт - это не только голы, очки и секунды, но и воспитание успешности, возможность нацелить детей на результат", - привели в пресс-службе комментарий Фетисова.Как отметил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, состязания местных команд с легендами хоккея пройдут и в других городских округах.
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московская область (подмосковье), красногорск, вячеслав фетисов, алексей касатонов, сергей шепелев
22:25 15.01.2022 (обновлено: 22:26 15.01.2022)
 

В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея

© Фото: пресс-служба правительства Московской области В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея
В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея
© Фото: пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первый матч звезд российского хоккея и команды жителей подмосковного Красногорска, который прошёл на льду стадиона школы "Вершина" в Путилково, закончился со счетом 3:3, сообщает пресс-служба облправительства.
В "звездную" сборную вошли Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров, Александр Могильный. Тренер - Александр Якушев.
Матч прошел в рамках проекта "Зима в Подмосковье", инициированного губернатором Андреем Воробьевым.
"Губернатор принял решение строить коробки во дворах, оснащать современным оборудованием, потому что погода позволяет всю зиму кататься. И у нас появился новый проект - ведь ты не можешь стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира, не став чемпионом двора. Мы рады были сегодня выйти на лёд, собралось много болельщиков. Спорт - это не только голы, очки и секунды, но и воспитание успешности, возможность нацелить детей на результат", - привели в пресс-службе комментарий Фетисова.
Как отметил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, состязания местных команд с легендами хоккея пройдут и в других городских округах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскВячеслав ФетисовАлексей КасатоновСергей Шепелев
 
 
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