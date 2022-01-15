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В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея

В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея - РИА Новости, 15.01.2022

В Подмосковье прошел первый матч дворовых команд со звездами хоккея

Первый матч звезд российского хоккея и команды жителей подмосковного Красногорска, который прошёл на льду стадиона школы "Вершина" в Путилково, закончился со... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T22:25

2022-01-15T22:25

2022-01-15T22:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

вячеслав фетисов

алексей касатонов

сергей шепелев

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первый матч звезд российского хоккея и команды жителей подмосковного Красногорска, который прошёл на льду стадиона школы "Вершина" в Путилково, закончился со счетом 3:3, сообщает пресс-служба облправительства.В "звездную" сборную вошли Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров, Александр Могильный. Тренер - Александр Якушев.Матч прошел в рамках проекта "Зима в Подмосковье", инициированного губернатором Андреем Воробьевым."Губернатор принял решение строить коробки во дворах, оснащать современным оборудованием, потому что погода позволяет всю зиму кататься. И у нас появился новый проект - ведь ты не можешь стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира, не став чемпионом двора. Мы рады были сегодня выйти на лёд, собралось много болельщиков. Спорт - это не только голы, очки и секунды, но и воспитание успешности, возможность нацелить детей на результат", - привели в пресс-службе комментарий Фетисова.Как отметил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, состязания местных команд с легендами хоккея пройдут и в других городских округах.

https://ria.ru/20210809/sportsmeny-1745044654.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), красногорск, вячеслав фетисов, алексей касатонов, сергей шепелев