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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/marodery-1767950330.html
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций - РИА Новости, 15.01.2022
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана по состоянию на вечер 14 января задержали в Алма-Ате более 2,4 тысячи участников незаконных акций, мародерств и РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T06:00
2022-01-15T06:02
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана по состоянию на вечер 14 января задержали в Алма-Ате более 2,4 тысячи участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767870350.html
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в мире, казахстан, алма-ата
06:00 15.01.2022 (обновлено: 06:02 15.01.2022)
 
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций

В Алма-Ате задержали более 2,4 тысячи мародеров и участников незаконных акций

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана по состоянию на вечер 14 января задержали в Алма-Ате более 2,4 тысячи участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.
"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 тысячи 402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 тысячи 976 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Военнослужащий на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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