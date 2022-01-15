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Президент уверен, что граждане должны знать свое место
Президент уверен, что граждане должны знать свое место - РИА Новости, 15.01.2022
Президент уверен, что граждане должны знать свое место
Хотя охота за избирателями во Франции официально стартует лишь в марте, неофициально сезон уже открыт. И во время гонки позволяется все. Без изъятия. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T08:00
2022-01-15T08:08
авторы
европа
франция
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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Хотя охота за избирателями во Франции официально стартует лишь в марте, неофициально сезон уже открыт. И во время гонки позволяется все. Без изъятия.Хотите сообщить, что вы намерены "вывалять непривитых в дерьме"? Пожалуйста.Хотите подчеркнуть, что вы не раскаиваетесь, оскорбив одномоментно около семи миллионов граждан (тех, кто вас содержит на свои налоги)? Флаг вам в руки и ветер в паруса.Во Франции грядущие выборы президента могут стать не только самыми скандальными, если судить об уровне полемики (ниже плинтуса), но и наименее легитимными, если основываться на прогнозах, предвещающих рекордное количество тех, кто на избирательные участки не придет. И не столько потому, что опасается возможной инфекции, сколько потому, что дата второго тура — 24 апреля — совпадает с весенними школьными каникулами. Социологи предрекают рекордные проценты тех, кто голосование будет игнорировать, просто потому, что не захочет выбирать меньшее из зол.Опросы общественного мнения, подчиняющиеся не столько перепадам настроения социума, сколько стремлениям тех, кто их заказал, говорят следующее: хотя действующий президент может рассчитывать на выход в решающий тур голосования, баталия за доверие избирателей, помимо верного электората, практически проиграна: рейтинг одобрения Макрона снизился на прошедшей неделе еще на четыре процентных пункта.Полностью не доверяют нынешнему лидеру страны около 38 процентов опрошенных, не доверяют частично — чуть более 60 процентов.Исходя из этих цифр, Макрон и его штаб и строят свои редуты.Вернее, редут.Макрон, имеющий по должности и прерогативу, и возможность завалить обещаниями денег тех, кого ему требуется переманить на свою сторону, этим правом широко пользуется. Другое дело, что даже очень щедрый финансовый дождь не в силах смыть факты.А они таковы: за пять лет, что Макрон находится в Елисейском дворце, им и его правительством под нож были пущены почти 18 тысяч коек в стационарах, из них полтысячи — в отделениях реанимации. Цифры официальные, сообщило их Министерство здравоохранения, правда, прозвучали они всего один раз, и пресса ими отчего-то не заинтересовалась.Между тем любопытно не только то, что правительство чуть ли не криком кричало о недостатке коек, но и то, что их количество в этот момент оно само и сокращало, больше всего в период первых волн пандемии: без малого шесть тысяч мест в стационарах в 2020 году.Это самый высокий показатель в сравнении с предпандемийной эпохой.И в 2020-м, и в 2021-м в массовом порядке либо закрывались насовсем, либо работали только днем отделения реанимации в почти восьми десятках крупных больниц по всей стране.Правая рука не знала, что делает левая? Если бы.Все все знали, другое дело, что ни один функционер в правительстве, ни единый чиновник в канцелярии президента не возражали против лишения миллионов сограждан доступа к медицинской помощи тогда, когда в ней очень нуждались.Власти, в отличие, например, от того, какие действия предпринимались в России (создание дополнительных койко-мест в количестве, трудно вообразимом в Европе, найм дополнительного среднего медперсонала), даже решили поначалу обойтись без привлечения тех, кто работал и работает в частном секторе здравоохранения.Лишь под чудовищным нажимом в итоге клиникам (так во Франции принято называть частные стационары в отличие от больниц, которые всегда государственные) было разрешено пользовать пациентов, зараженных коронавирусом, если этим больным требовалась госпитализация.Вместо развертывания ковид-больниц во Франции предпочли "перепрограммировать несрочные хирургические вмешательства" (эвфемизм, чтобы не употреблять словосочетание "сортировка пациентов"), последовательно запирать нацию по домам, лишив ее возможности ходить куда бы то ни было, кроме как за продуктами, а поняв, что никакая экономика подобного не выдержит, ввести "вакцинный паспорт".Который, как признают даже вполне лояльные властям врачи, никак на нынешнюю волну заражений не повлияет: прививка практически не защищает от инфицирования "омикроном", зато она, особенно если сделаны все три инъекции, существенно снижает у населения желание соблюдать правила санитарной безопасности, например, регулярно мыть руки или столь же регулярно менять маску.И если это вполне открыто обсуждается в прессе, то, разумеется, об этом говорить разрешено, а сам факт низкой эффективности вакцины от коронавируса, выпущенной Pfizer/BionTech, отлично известен в высших эшелонах французской власти.Вопрос — тогда зачем этот "вакцинный паспорт" вводят — нуждается в комментарии."Вакцинный паспорт" вводят власти (он должен начать действовать со следующей недели) для того, чтобы, во-первых, сместить внимание общества со всех остальных, очень сложных и тяжелых проблем. Дискуссии об обязательной вакцинации дают (по крайней мере, пока) властям возможность занимать практически все медийное поле, показывая себя со всех сторон, отсекая таким образом всех возможных кандидатов от разговора.Во-вторых, чем выше уровень заражений и сильнее нагрузка на систему стационаров, тем плотнее угроза введения иных ограничений и, в свою очередь, более растеряны и дезориентированы избиратели.Когда хаотично предпринимаемые действия приводят к массовой истерии, тогда выходит весь в белом Макрон, заявляя, что "во всем виноваты те, кто не привился", и именно их он как лидер страны не может не "извалять в дерьме".Электорат — тот, что привит, растерянный и потерянный — реагирует соответствующим образом.Стоит заметить, что нынешний президент Франции столь вульгарную лексику позволяет лишь в адрес тех, от кого по определению не прилетит ответ.Макрон ни разу не использовал похожие обороты речи в адрес, например, торговцев наркотиками, держащих в страхе население в этнических гетто, как и не прибегал к жаргону подобного уровня по отношению к хулиганью, исправно и регулярно устраивающему погромы на улицах французских городов. Тем более таких фраз не было слышно в адрес торговцев живым товаром, переправляющих нелегалов сотнями тысяч на территорию европейского континента.Потому что с этой частью возможного электората, которую всегда защищает прогрессивная общественность из числа брюссельской бюрократии, портить отношения себе дороже, тут можно огрести по полной программе, включая иски в разнообразные европейские судебные инстанции.А Макрону, особенно в период полугодового президентства в ЕС, вряд ли нужны дополнительные проблемы.Поэтому для законопослушных французов нынешние, избранные демократически власти оставляют не очень широкий выбор: либо "вакцинный паспорт", либо "вываливание в дерьме" за его отсутствие. Ложь, введение в заблуждение, манипуляция естественной боязнью заразиться и заболеть — опциональны.Так или почти так выглядит текущая повестка дня избирательной кампании, которую намерен вести Эммануэль Макрон, не скрывающий своего желания баллотироваться на второй срок.За менее чем 90 дней до выборов последнее, о чем думают французы, когда ежедневно заражаются сотнями тысяч, — это о том, за кого в данной ситуации намерены голосовать.И именно поэтому Макрон сегодня может делать с нацией все, что ему или его советникам взбредет в голову.
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Елена Караева
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авторы, европа, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:00 15.01.2022 (обновлено: 08:08 15.01.2022)
 

Президент уверен, что граждане должны знать свое место

© REUTERS / Daniel Cole/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на встрече с сотрудниками полиции в Ницце, Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на встрече с сотрудниками полиции в Ницце, Франция - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Daniel Cole/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на встрече с сотрудниками полиции в Ницце, Франция
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Хотя охота за избирателями во Франции официально стартует лишь в марте, неофициально сезон уже открыт. И во время гонки позволяется все. Без изъятия.
Хотите сообщить, что вы намерены "вывалять непривитых в дерьме"? Пожалуйста.
Хотите подчеркнуть, что вы не раскаиваетесь, оскорбив одномоментно около семи миллионов граждан (тех, кто вас содержит на свои налоги)? Флаг вам в руки и ветер в паруса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 00:19
Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
Во Франции грядущие выборы президента могут стать не только самыми скандальными, если судить об уровне полемики (ниже плинтуса), но и наименее легитимными, если основываться на прогнозах, предвещающих рекордное количество тех, кто на избирательные участки не придет. И не столько потому, что опасается возможной инфекции, сколько потому, что дата второго тура — 24 апреля — совпадает с весенними школьными каникулами. Социологи предрекают рекордные проценты тех, кто голосование будет игнорировать, просто потому, что не захочет выбирать меньшее из зол.
Опросы общественного мнения, подчиняющиеся не столько перепадам настроения социума, сколько стремлениям тех, кто их заказал, говорят следующее: хотя действующий президент может рассчитывать на выход в решающий тур голосования, баталия за доверие избирателей, помимо верного электората, практически проиграна: рейтинг одобрения Макрона снизился на прошедшей неделе еще на четыре процентных пункта.
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодром на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 08:00Распространение коронавируса
Евросоюз прощается со свободой, равенством и братством
Полностью не доверяют нынешнему лидеру страны около 38 процентов опрошенных, не доверяют частично — чуть более 60 процентов.
Исходя из этих цифр, Макрон и его штаб и строят свои редуты.
Вернее, редут.
Макрон, имеющий по должности и прерогативу, и возможность завалить обещаниями денег тех, кого ему требуется переманить на свою сторону, этим правом широко пользуется. Другое дело, что даже очень щедрый финансовый дождь не в силах смыть факты.
А они таковы: за пять лет, что Макрон находится в Елисейском дворце, им и его правительством под нож были пущены почти 18 тысяч коек в стационарах, из них полтысячи — в отделениях реанимации. Цифры официальные, сообщило их Министерство здравоохранения, правда, прозвучали они всего один раз, и пресса ими отчего-то не заинтересовалась.
Между тем любопытно не только то, что правительство чуть ли не криком кричало о недостатке коек, но и то, что их количество в этот момент оно само и сокращало, больше всего в период первых волн пандемии: без малого шесть тысяч мест в стационарах в 2020 году.
Люди в защитных масках на улице в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 14:10В мире
Во Франции надеются, что пятая волна пандемии будет последней
Это самый высокий показатель в сравнении с предпандемийной эпохой.
И в 2020-м, и в 2021-м в массовом порядке либо закрывались насовсем, либо работали только днем отделения реанимации в почти восьми десятках крупных больниц по всей стране.
Правая рука не знала, что делает левая? Если бы.
Все все знали, другое дело, что ни один функционер в правительстве, ни единый чиновник в канцелярии президента не возражали против лишения миллионов сограждан доступа к медицинской помощи тогда, когда в ней очень нуждались.
Власти, в отличие, например, от того, какие действия предпринимались в России (создание дополнительных койко-мест в количестве, трудно вообразимом в Европе, найм дополнительного среднего медперсонала), даже решили поначалу обойтись без привлечения тех, кто работал и работает в частном секторе здравоохранения.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 22:22Распространение коронавируса
"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
Лишь под чудовищным нажимом в итоге клиникам (так во Франции принято называть частные стационары в отличие от больниц, которые всегда государственные) было разрешено пользовать пациентов, зараженных коронавирусом, если этим больным требовалась госпитализация.
Вместо развертывания ковид-больниц во Франции предпочли "перепрограммировать несрочные хирургические вмешательства" (эвфемизм, чтобы не употреблять словосочетание "сортировка пациентов"), последовательно запирать нацию по домам, лишив ее возможности ходить куда бы то ни было, кроме как за продуктами, а поняв, что никакая экономика подобного не выдержит, ввести "вакцинный паспорт".
Который, как признают даже вполне лояльные властям врачи, никак на нынешнюю волну заражений не повлияет: прививка практически не защищает от инфицирования "омикроном", зато она, особенно если сделаны все три инъекции, существенно снижает у населения желание соблюдать правила санитарной безопасности, например, регулярно мыть руки или столь же регулярно менять маску.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 22:49Распространение коронавируса
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году
И если это вполне открыто обсуждается в прессе, то, разумеется, об этом говорить разрешено, а сам факт низкой эффективности вакцины от коронавируса, выпущенной Pfizer/BionTech, отлично известен в высших эшелонах французской власти.
Вопрос — тогда зачем этот "вакцинный паспорт" вводят — нуждается в комментарии.
"Вакцинный паспорт" вводят власти (он должен начать действовать со следующей недели) для того, чтобы, во-первых, сместить внимание общества со всех остальных, очень сложных и тяжелых проблем. Дискуссии об обязательной вакцинации дают (по крайней мере, пока) властям возможность занимать практически все медийное поле, показывая себя со всех сторон, отсекая таким образом всех возможных кандидатов от разговора.
Во-вторых, чем выше уровень заражений и сильнее нагрузка на систему стационаров, тем плотнее угроза введения иных ограничений и, в свою очередь, более растеряны и дезориентированы избиратели.
Когда хаотично предпринимаемые действия приводят к массовой истерии, тогда выходит весь в белом Макрон, заявляя, что "во всем виноваты те, кто не привился", и именно их он как лидер страны не может не "извалять в дерьме".
Люди в Венеции во время пандемии COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 15:16Туризм
Сроки действия COVID-паспортов в Европе становятся все меньше
Электорат — тот, что привит, растерянный и потерянный — реагирует соответствующим образом.
Стоит заметить, что нынешний президент Франции столь вульгарную лексику позволяет лишь в адрес тех, от кого по определению не прилетит ответ.
Макрон ни разу не использовал похожие обороты речи в адрес, например, торговцев наркотиками, держащих в страхе население в этнических гетто, как и не прибегал к жаргону подобного уровня по отношению к хулиганью, исправно и регулярно устраивающему погромы на улицах французских городов. Тем более таких фраз не было слышно в адрес торговцев живым товаром, переправляющих нелегалов сотнями тысяч на территорию европейского континента.
Потому что с этой частью возможного электората, которую всегда защищает прогрессивная общественность из числа брюссельской бюрократии, портить отношения себе дороже, тут можно огрести по полной программе, включая иски в разнообразные европейские судебные инстанции.
А Макрону, особенно в период полугодового президентства в ЕС, вряд ли нужны дополнительные проблемы.
Поэтому для законопослушных французов нынешние, избранные демократически власти оставляют не очень широкий выбор: либо "вакцинный паспорт", либо "вываливание в дерьме" за его отсутствие. Ложь, введение в заблуждение, манипуляция естественной боязнью заразиться и заболеть — опциональны.
Медицинские работники в отделении для пациентов с COVID-19 в больнице в Марселе, Франция - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 08:00
Заболеет каждый второй. Мир лихорадит от новой волны коронавируса
Так или почти так выглядит текущая повестка дня избирательной кампании, которую намерен вести Эммануэль Макрон, не скрывающий своего желания баллотироваться на второй срок.
За менее чем 90 дней до выборов последнее, о чем думают французы, когда ежедневно заражаются сотнями тысяч, — это о том, за кого в данной ситуации намерены голосовать.
И именно поэтому Макрон сегодня может делать с нацией все, что ему или его советникам взбредет в голову.
 
АвторыЕвропаФранцияЭммануэль МакронКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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