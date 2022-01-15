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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/koronavirus-1768022674.html
Власти Петербурга оценили ситуацию с коронавирусом в городе
Власти Петербурга оценили ситуацию с коронавирусом в городе - РИА Новости, 15.01.2022
Власти Петербурга оценили ситуацию с коронавирусом в городе
Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает оставаться сложной, возможен рост заболеваемости, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T20:00
2022-01-15T20:00
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает оставаться сложной, возможен рост заболеваемости, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции обсудил в субботу меры по мобилизации здравоохранения в условиях распространения омикрон-штамма."Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной. Возможен рост заболеваемости", - говорится в сообщении.Отмечается, что после новогодних каникул и возвращения жителей города из поездок отмечается рост заболеваемости. В том числе это связано с распространением омикрон-штамма. Сегодня в городе зафиксировано более 25 тысяч заболевших, из них около 4,5 тысячи находятся в стационарах.На заседании совета обсуждались вопросы организации работы системы здравоохранения в условиях роста заболеваемости. В настоящее время помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 15 городских и три федеральных стационара. Развернуто 8 тысяч инфекционных коек. При необходимости с учетом резерва в городе может быть развернуто более 11 тысяч коек. На сегодняшний день свободно более 2,5 тысячи коек, это 32,2% от их общего количества.По словам Беглова, в городе накоплен большой опыт борьбы с COVID-19. За время пандемии открыты 4 новых госпиталя-трансформера на 1400 коек. Это позволяет сохранять мощности других клиник для работы по основному профилю.Компьютерную томографию продолжают выполнять 8 КТ-центров в поликлиниках, которые полностью покрывают потребность города. За весь период пандемии проведено более 374 тысяч исследований. ПЦР-диагностику COVID-19 проводит 61 лаборатория. Их общая мощность - более 78 тысяч тестов в сутки.Отмечается, что в городе достаточно мощностей для контроля эпидемической обстановки. В то же время требуется учитывать цикличный рост заболеваемости.Как отметил председатель межведомственной медицинской рабочей группы Евгений Шляхто, с учетом возможного подъема заболеваемости необходимо усилить работу амбулаторной службы и службы скорой помощи. Кадровый резерв может быть сформирован за счет обучающихся по медицинским и смежным специальностям.По словам Беглова, нужно быть готовыми к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований. Необходимо создать дополнительные бригады скорой помощи. Также губернатор подчеркнул, что необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации."В связи с наступлением штамма омикрон нужно мобилизовать все силы", - сказал Беглов.Он также попросил представить дополнительные предложения по организации работы здравоохранения в условиях ожидаемого роста заболеваемости.
https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767767659.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений шляхто
20:00 15.01.2022
 
Власти Петербурга оценили ситуацию с коронавирусом в городе

Власти назвали ситуацию с COVID-19 в Петербурге сложной и допустили рост заболеваемости

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает оставаться сложной, возможен рост заболеваемости, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции обсудил в субботу меры по мобилизации здравоохранения в условиях распространения омикрон-штамма.
"Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной. Возможен рост заболеваемости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после новогодних каникул и возвращения жителей города из поездок отмечается рост заболеваемости. В том числе это связано с распространением омикрон-штамма. Сегодня в городе зафиксировано более 25 тысяч заболевших, из них около 4,5 тысячи находятся в стационарах.
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На заседании совета обсуждались вопросы организации работы системы здравоохранения в условиях роста заболеваемости. В настоящее время помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 15 городских и три федеральных стационара. Развернуто 8 тысяч инфекционных коек. При необходимости с учетом резерва в городе может быть развернуто более 11 тысяч коек. На сегодняшний день свободно более 2,5 тысячи коек, это 32,2% от их общего количества.
По словам Беглова, в городе накоплен большой опыт борьбы с COVID-19. За время пандемии открыты 4 новых госпиталя-трансформера на 1400 коек. Это позволяет сохранять мощности других клиник для работы по основному профилю.
Компьютерную томографию продолжают выполнять 8 КТ-центров в поликлиниках, которые полностью покрывают потребность города. За весь период пандемии проведено более 374 тысяч исследований. ПЦР-диагностику COVID-19 проводит 61 лаборатория. Их общая мощность - более 78 тысяч тестов в сутки.
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Отмечается, что в городе достаточно мощностей для контроля эпидемической обстановки. В то же время требуется учитывать цикличный рост заболеваемости.
Как отметил председатель межведомственной медицинской рабочей группы Евгений Шляхто, с учетом возможного подъема заболеваемости необходимо усилить работу амбулаторной службы и службы скорой помощи. Кадровый резерв может быть сформирован за счет обучающихся по медицинским и смежным специальностям.
По словам Беглова, нужно быть готовыми к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований. Необходимо создать дополнительные бригады скорой помощи. Также губернатор подчеркнул, что необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации.
"В связи с наступлением штамма омикрон нужно мобилизовать все силы", - сказал Беглов.
Он также попросил представить дополнительные предложения по организации работы здравоохранения в условиях ожидаемого роста заболеваемости.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Шляхто
 
 
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