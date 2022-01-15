https://ria.ru/20220115/koronavirus-1768008723.html

В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 15.01.2022

В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" выявлен в столице КНР Пекине в субботу, сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:43

2022-01-15T17:43

2022-01-15T17:45

распространение коронавируса

китай

пекин

коронавирусы

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg

ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" выявлен в столице КНР Пекине в субботу, сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний."15 января в 19.29 (14.29 мск) в Пекине подтвержден один новый локальный случай заражения СOVID-19", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что речь идет о штамме "омикрон".Уточняется, что заболевший человек проживает в районе Хайдянь, расположенном на северо-западе города. За последние 14 дней заболевший не путешествовал и не проживал в других провинциях и городах Китая.В Пекине 4-20 февраля пройдут Олимпийские игры.

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса