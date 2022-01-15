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В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 15.01.2022
В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" выявлен в столице КНР Пекине в субботу, сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:43
2022-01-15T17:45
распространение коронавируса
китай
пекин
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" выявлен в столице КНР Пекине в субботу, сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний."15 января в 19.29 (14.29 мск) в Пекине подтвержден один новый локальный случай заражения СOVID-19", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что речь идет о штамме "омикрон".Уточняется, что заболевший человек проживает в районе Хайдянь, расположенном на северо-западе города. За последние 14 дней заболевший не путешествовал и не проживал в других провинциях и городах Китая.В Пекине 4-20 февраля пройдут Олимпийские игры.
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китай, пекин, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
17:43 15.01.2022 (обновлено: 17:45 15.01.2022)
 
В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Пекине в субботу выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" выявлен в столице КНР Пекине в субботу, сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний.
"15 января в 19.29 (14.29 мск) в Пекине подтвержден один новый локальный случай заражения СOVID-19", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что речь идет о штамме "омикрон".
Уточняется, что заболевший человек проживает в районе Хайдянь, расположенном на северо-западе города. За последние 14 дней заболевший не путешествовал и не проживал в других провинциях и городах Китая.
В Пекине 4-20 февраля пройдут Олимпийские игры.
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30 ноября 2021, 11:15Инфографика
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Распространение коронавирусаКитайПекинКоронавирусыКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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