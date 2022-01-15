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https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767984367.html
В чем главное отличие "омикрона"? Отвечает вирусолог
Вирусолог назвал главные отличия "омикрона" от других штаммов коронавируса - РИА Новости, 15.01.2022
В чем главное отличие "омикрона"? Отвечает вирусолог
Омикрон-штамм в большой степени отличается от предыдущих вариантов коронавируса, заявил в эфире "Радио России" профессор Университета Джорджа Вашингтона,... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T14:22
2022-01-15T15:22
распространение коронавируса
общество
университет джорджа вашингтона
здоровье - общество
коронавирус covid-19
ботсвана
юар
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм в большой степени отличается от предыдущих вариантов коронавируса, заявил в эфире "Радио России" профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков.По словам ученого, заразность "омикрона" заметно возросла, тем не менее это можно считать "хорошей новостью", поскольку в итоге снизились патогенность и летальность вируса. Новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, а у них болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых."Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента", — подчеркнул Чумаков, отметив, что "омикрон", в отличие от предыдущих штаммов, не прогрессирует до воспаления легких.Вирусолог перечислил основные симптомы у пациентов, зараженных новым вариатом. Среди прочего он назвал головную боль, насморк, раздражение в носу и кашель. Привычной при других штаммах потери обоняния при "омикроне" чаще всего не наблюдается.Чумаков отметил, что ни одна пандемия еще не длилась свыше двух-трех лет: даже во времена "испанки", от корой умерли от 50 до 100 миллионов человек. В этом случае вирус превратился в сезонный грипп. "В связи с тем, что наступил "омикрон" — может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится", — подытожил ученый."Омикрон"Штамм B.1.1.529, также известный как омикрон-штамм, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767923104.html
https://ria.ru/20220114/omikron-1767929409.html
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общество, университет джорджа вашингтона, здоровье - общество, коронавирус covid-19, ботсвана, юар, россия
14:22 15.01.2022 (обновлено: 15:22 15.01.2022)
 
Вирусолог назвал главные отличия "омикрона" от других штаммов коронавируса

Вирусолог Чумаков: из-за омикрон-штамма есть шанс, что пандемия быстро закончится

© REUTERS / Eduardo MunozМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм в большой степени отличается от предыдущих вариантов коронавируса, заявил в эфире "Радио России" профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков.
По словам ученого, заразность "омикрона" заметно возросла, тем не менее это можно считать "хорошей новостью", поскольку в итоге снизились патогенность и летальность вируса. Новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, а у них болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых.
"Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента", — подчеркнул Чумаков, отметив, что "омикрон", в отличие от предыдущих штаммов, не прогрессирует до воспаления легких.
Вирусолог перечислил основные симптомы у пациентов, зараженных новым вариатом. Среди прочего он назвал головную боль, насморк, раздражение в носу и кашель. Привычной при других штаммах потери обоняния при "омикроне" чаще всего не наблюдается.
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Чумаков отметил, что ни одна пандемия еще не длилась свыше двух-трех лет: даже во времена "испанки", от корой умерли от 50 до 100 миллионов человек. В этом случае вирус превратился в сезонный грипп. "В связи с тем, что наступил "омикрон" — может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится", — подытожил ученый.

"Омикрон"

Штамм B.1.1.529, также известный как омикрон-штамм, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
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