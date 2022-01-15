Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
Twitter заблокировал аккаунт аятоллы Ирана Хаменеи после видео с уничтожением Трампа
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи после публикации видео, где иранский беспилотник уничтожает экс-президента США Дональда Трампа, чтобы отомстить ему за гибель генерала Касема Сулеймани, передает агентство Iran International.
"Twitter навсегда заблокировал один из аккаунтов иранского верховного лидера Хаменеи, по всей видимости, за публикацию анимационного ролика, в котором изображается ликвидация Дональда Трампа", - говорится в сообщении.
В четверг на сайте Верховного лидера Исламской республики был опубликован анимационный ролик. В нем показано, как хакер в камуфляжной форме иранского образца управляет боевым роботом, который движется по улицам Флориды по направлению к резиденции Трампа со звездно-полосатым знаменем на высоком флагштоке. Робот проникает на территорию, где Трамп играет в гольф с другими политиками. Хакер отправляет на телефон Трампа сообщение на английском языке: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это". Пока жертва читает текст, "ликвидатор" дает команду беспилотнику, нажимая на "пуск".
Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.