https://ria.ru/20220115/khamenei-1768036657.html

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе - РИА Новости, 15.01.2022

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи после публикации видео, где иранский беспилотник уничтожает экс-президента США Дональда Трампа, РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T23:54

2022-01-15T23:54

2022-01-15T23:54

в мире

twitter

сша

багдад (город)

флорида

али хаменеи

дональд трамп

касем сулеймани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4dcfc33e9d65cdf135004bfa7f8c5bd5.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи после публикации видео, где иранский беспилотник уничтожает экс-президента США Дональда Трампа, чтобы отомстить ему за гибель генерала Касема Сулеймани, передает агентство Iran International."Twitter навсегда заблокировал один из аккаунтов иранского верховного лидера Хаменеи, по всей видимости, за публикацию анимационного ролика, в котором изображается ликвидация Дональда Трампа", - говорится в сообщении.В четверг на сайте Верховного лидера Исламской республики был опубликован анимационный ролик. В нем показано, как хакер в камуфляжной форме иранского образца управляет боевым роботом, который движется по улицам Флориды по направлению к резиденции Трампа со звездно-полосатым знаменем на высоком флагштоке. Робот проникает на территорию, где Трамп играет в гольф с другими политиками. Хакер отправляет на телефон Трампа сообщение на английском языке: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это". Пока жертва читает текст, "ликвидатор" дает команду беспилотнику, нажимая на "пуск".Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

https://ria.ru/20220115/kitay-1767977162.html

сша

багдад (город)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, twitter, сша, багдад (город), флорида, али хаменеи, дональд трамп, касем сулеймани, гибель иранского генерала касема сулеймани