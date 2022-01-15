https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1768018516.html

Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане наступил перелом в ситуации

Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане наступил перелом в ситуации - РИА Новости, 15.01.2022

Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане наступил перелом в ситуации

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T19:13

2022-01-15T19:13

2022-01-15T19:30

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

оон

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы."Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалась, наверное, это будет не совсем правильно", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу. Он пояснил, что еще не во всех регионах Казахстана отменено чрезвычайное положение."Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни", - заявил Зась. Однако, он считает, что у властей Казахстана, прежде всего, у правоохранительных органов, еще много работы впереди.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019087.html

казахстан

жанаозен

актау

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в мире, казахстан, одкб, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась