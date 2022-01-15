В трех регионах Казахстана сохраняется красный уровень опасности
В трех регионах Казахстана сохраняется красный уровень террористической опасности
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 15 янв - РИА Новости. Красный уровень террористической опасности по-прежнему сохраняется в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях Казахстана, здесь продолжается антитеррористическая операция, сообщила в субботу пресс-служба комитета национальной безопасности.
Ранее в четверг республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности в 14 регионах Казахстана, в том числе и Нур-Султане.
"Критический "красный" уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается", - говорится в сообщении.
Поясняется, что с 13 января установлен умеренный ("желтый") уровень террористической опасности в Северо-Казахстанской области и в городе Балхаш Карагандинской области сроком на 14 суток, в Павлодарской области - на 10 суток и в Акмолинской области - до особого распоряжения.
Согласно сообщению, с 14 января умеренный "желтый" уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток, высокий "оранжевый" уровень - с 13 января в Нур-Султане и с 14 января в Шымкенте сроком на 14 суток.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.