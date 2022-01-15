https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767992735.html
Седьмой самолет ВКС с миротворцами ОДКБ прибыл в Подмосковье из Казахстана
Седьмой самолет ВКС с миротворцами ОДКБ прибыл в Подмосковье из Казахстана - РИА Новости, 15.01.2022
Седьмой самолет ВКС с миротворцами ОДКБ прибыл в Подмосковье из Казахстана
Седьмой самолет ВКС России с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T15:07
2022-01-15T15:07
2022-01-15T16:40
беспорядки в казахстане
безопасность
казахстан
одкб
воздушно-космические силы россии
россия
армения
белоруссия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Седьмой самолет ВКС России с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны."Седьмой самолет военно-транспортной авиации ВКС России (три самолета Ан-124 "Руслан" и четыре самолета Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл на Подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана", — уточнили в ведомстве.Ранее еще десять самолетов с военными сели на аэродроме Северный в Иваново. Всего для переброски личного состава и техники задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124.После посадки последнего борта в летном поле пройдет торжественный митинг. Затем миротворцы совершат марш в пункт постоянной дислокации.В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время них ранены около тысячи человек. Как сообщало МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Информацию о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. Миссию объявили завершенной 13 января.
https://radiosputnik.ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767994364.html
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"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы.
2022-01-15T15:07
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безопасность, казахстан, одкб, воздушно-космические силы россии, россия, армения, белоруссия, ан-124
15:07 15.01.2022 (обновлено: 16:40 15.01.2022)
Седьмой самолет ВКС с миротворцами ОДКБ прибыл в Подмосковье из Казахстана
Седьмой самолет ВКС с миротворцами из состава сил ОДКБ прибыл в Подмосковье из Казахстана