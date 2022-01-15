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Лукашенко рассказал о разработке операции ОДКБ в Казахстане
Лукашенко рассказал о разработке операции ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 15.01.2022
Лукашенко рассказал о разработке операции ОДКБ в Казахстане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане "вплоть до деталей" была разработана им и президентом России... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:18
2022-01-15T12:18
в мире
оон
белоруссия
владимир путин
одкб
александр лукашенко
жанаозен
касым-жомарт токаев
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане "вплоть до деталей" была разработана им и президентом России Владимиром Путиным."Я скажу больше, без хвастовства: вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Белоруссии - в течение одного часа", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.Он отметил, что был намечен замысел, министерства обороны двух стран детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и "уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан". "Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - подчеркнул Лукашенко.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767973137.html
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в мире, оон, белоруссия, владимир путин, одкб, александр лукашенко, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия
12:18 15.01.2022
 
Лукашенко рассказал о разработке операции ОДКБ в Казахстане

Президент Лукашенко: операцию ОДКБ в Казахстане разработали главы России и Белоруссии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате. Архивное фото
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане "вплоть до деталей" была разработана им и президентом России Владимиром Путиным.
"Я скажу больше, без хвастовства: вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Белоруссии - в течение одного часа", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Военный автомобиль у сгоревшего здания акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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Организаторы мятежа в Казахстане хотели ослабить Россию, заявил Лукашенко
Он отметил, что был намечен замысел, министерства обороны двух стран детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и "уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан". "Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - подчеркнул Лукашенко.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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В миреООНБелоруссияВладимир ПутинОДКБАлександр ЛукашенкоЖанаозенКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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