Организаторы мятежа в Казахстане хотели ослабить Россию, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко заявил, что организаторы мятежа в Казахстане хотели ослабить Россию
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкВоенный автомобиль у сгоревшего здания акимата в Алма-Ате
Военный автомобиль у сгоревшего здания акимата в Алма-Ате. Архивное фото
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить ее.
"Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника", - приводит официальный сайт президента Белоруссии слова Лукашенко, сказанные им в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.