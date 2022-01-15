https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767973137.html

Организаторы мятежа в Казахстане хотели ослабить Россию, заявил Лукашенко

Организаторы мятежа в Казахстане хотели ослабить Россию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.01.2022

Организаторы мятежа в Казахстане хотели ослабить Россию, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:06

2022-01-15T12:06

2022-01-15T12:06

беспорядки в казахстане

в мире

оон

одкб

александр лукашенко

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить ее."Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника", - приводит официальный сайт президента Белоруссии слова Лукашенко, сказанные им в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html

https://ria.ru/20220115/belorussiya-1767969735.html

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в мире, оон, одкб, александр лукашенко, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия