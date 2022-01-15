https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html

Миротворцы остановили цветную революцию в Казахстане, заявил Лукашенко

Миротворцы остановили цветную революцию в Казахстане, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.01.2022

Миротворцы остановили цветную революцию в Казахстане, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ввод миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстан не дал разгореться там цветной революции. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:03

2022-01-15T12:03

2022-01-15T13:00

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ввод миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстан не дал разгореться там цветной революции."Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.По его словам, принятые по линии ОДКБ меры, ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, не дали разгореться очередной цветной революции.Глава государства заметил, что операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов."Вы с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных и военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России. Вами гордятся семьи и весь белорусский народ", - обратился к военнослужащим Лукашенко.Лукашенко поблагодарил белорусских миротворцев за службу и образцовое выполнение поставленных задач, а также рассказал о своих переживаниях. "Я молил Бога, чтобы вы все до единого вернулись оттуда не просто живыми, но здоровыми. И я счастлив, что эта операция завершилась именно так. Это самое большое счастье для меня как для главнокомандующего вооруженными силами, когда ты посылаешь своих детей в неизведанное и они возвращаются обратно живыми и здоровыми", - заявил он.Лукашенко рассказал, что террористам в Казахстане обещали тысячи долларов за головы белорусских и российских военных, да и беглая (белорусская - ред.) оппозиция мечтала увидеть пострадавших среди миротворцев. "Не получилось. И за это я благодарен вам и вашим командирам. Каждый день утром и вечером я просто допрашивал министра обороны о состоянии здоровья наших военнослужащих. Вы прекрасно сделали свою работу, так, как и положено нам, настоящим мужикам. Вы выбрали такую профессию, а время выбрало нас, и от этого никуда не деться", - добавил белорусский президент.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/belorussiya-1767969735.html

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767974721.html

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767967674.html

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в мире, оон, белоруссия, одкб, александр лукашенко, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев