Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html
Миротворцы остановили цветную революцию в Казахстане, заявил Лукашенко
Миротворцы остановили цветную революцию в Казахстане, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.01.2022
Миротворцы остановили цветную революцию в Казахстане, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ввод миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстан не дал разгореться там цветной революции. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:03
2022-01-15T13:00
беспорядки в казахстане
в мире
оон
белоруссия
одкб
александр лукашенко
жанаозен
актау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767493341_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d9a8a13ee4f506c577320f2c7aa7542b.jpg
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ввод миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстан не дал разгореться там цветной революции."Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.По его словам, принятые по линии ОДКБ меры, ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, не дали разгореться очередной цветной революции.Глава государства заметил, что операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов."Вы с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных и военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России. Вами гордятся семьи и весь белорусский народ", - обратился к военнослужащим Лукашенко.Лукашенко поблагодарил белорусских миротворцев за службу и образцовое выполнение поставленных задач, а также рассказал о своих переживаниях. "Я молил Бога, чтобы вы все до единого вернулись оттуда не просто живыми, но здоровыми. И я счастлив, что эта операция завершилась именно так. Это самое большое счастье для меня как для главнокомандующего вооруженными силами, когда ты посылаешь своих детей в неизведанное и они возвращаются обратно живыми и здоровыми", - заявил он.Лукашенко рассказал, что террористам в Казахстане обещали тысячи долларов за головы белорусских и российских военных, да и беглая (белорусская - ред.) оппозиция мечтала увидеть пострадавших среди миротворцев. "Не получилось. И за это я благодарен вам и вашим командирам. Каждый день утром и вечером я просто допрашивал министра обороны о состоянии здоровья наших военнослужащих. Вы прекрасно сделали свою работу, так, как и положено нам, настоящим мужикам. Вы выбрали такую профессию, а время выбрало нас, и от этого никуда не деться", - добавил белорусский президент.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/belorussiya-1767969735.html
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767974721.html
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767967674.html
белоруссия
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767493341_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5b997d26fe4210baa9862fa7bbb6c317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, белоруссия, одкб, александр лукашенко, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
12:03 15.01.2022 (обновлено: 13:00 15.01.2022)
 
Миротворцы остановили цветную революцию в Казахстане, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: миротворцы ОДКБ не дали разгореться цветной революции в Казахстане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в офисе АО "Казахтелеком" в Алма-Ате
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в офисе АО Казахтелеком в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в офисе АО "Казахтелеком" в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ввод миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстан не дал разгореться там цветной революции.
"Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
11:39Беспорядки в Казахстане
Хренин поблагодарил вернувшихся из Казахстана белорусских миротворцев
По его словам, принятые по линии ОДКБ меры, ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, не дали разгореться очередной цветной революции.
"Переброска контингента войск стран-союзниц в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране. Наши общие усилия не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности", - подчеркнул белорусский президент.
Глава государства заметил, что операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов.
"Вы с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных и военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России. Вами гордятся семьи и весь белорусский народ", - обратился к военнослужащим Лукашенко.
"Воевать против нас дорого, очень затратно, погибнут миллионы людей. А вот изнутри перевернуть и добиться тех же целей - они (внешние силы – ред.) профессионалы", - сказал Лукашенко. По его словам, у организаторов цветных революций "первый облом произошел в Беларуси" в период протестов после президентских выборов 2020 года. "Они модернизировались, усовершенствовали эту операцию, так называемую цветную революцию, начиная с мятежа, и решили применить в Казахстане. И там не получилось. Значит, противоядие (цветным революциям – ред.) найдено", - констатировал Лукашенко.
Лукашенко поблагодарил белорусских миротворцев за службу и образцовое выполнение поставленных задач, а также рассказал о своих переживаниях. "Я молил Бога, чтобы вы все до единого вернулись оттуда не просто живыми, но здоровыми. И я счастлив, что эта операция завершилась именно так. Это самое большое счастье для меня как для главнокомандующего вооруженными силами, когда ты посылаешь своих детей в неизведанное и они возвращаются обратно живыми и здоровыми", - заявил он.
Лукашенко рассказал, что террористам в Казахстане обещали тысячи долларов за головы белорусских и российских военных, да и беглая (белорусская - ред.) оппозиция мечтала увидеть пострадавших среди миротворцев. "Не получилось. И за это я благодарен вам и вашим командирам. Каждый день утром и вечером я просто допрашивал министра обороны о состоянии здоровья наших военнослужащих. Вы прекрасно сделали свою работу, так, как и положено нам, настоящим мужикам. Вы выбрали такую профессию, а время выбрало нас, и от этого никуда не деться", - добавил белорусский президент.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
12:18
Лукашенко рассказал о разработке операции ОДКБ в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
11:22Беспорядки в Казахстане
Лукашенко рассказал о террористических группах, напавших на Казахстан
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреООНБелоруссияОДКБАлександр ЛукашенкоЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
21:13Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
Лента новостейМолния
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об ИнгушетииТалибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире