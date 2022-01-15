10:42 15.01.2022 (обновлено: 10:49 15.01.2022)
Токаев поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций
Президент Казахстана Токаев поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур в субботу поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций, сообщила пресс-служба президента.
Согласно пресс-релизу, главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.
"Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю совета безопасности ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.
В мероприятии приняли участие первые руководители генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство администрации президента и аппарата совета безопасности.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.