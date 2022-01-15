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В Казахстане подтвердили задержание вице-министра энергетики Карагаева

В Казахстане подтвердили задержание вице-министра энергетики Карагаева - РИА Новости, 15.01.2022

В Казахстане подтвердили задержание вице-министра энергетики Карагаева

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о задержании и заключении под стражу заместителя министра энергетики Казахстана Жумабая Карагаева РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:08

2022-01-15T13:08

2022-01-15T13:30

беспорядки в казахстане

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казахстан

мангистауская область

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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о задержании и заключении под стражу заместителя министра энергетики Казахстана Жумабая Карагаева по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщила пресс-служба АФМ.Ранее в субботу пресс-служба правительства сообщила, что Карагаев освобожден от занимаемой должности. В свою очередь ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил о задержании замминистра."Следственно-оперативной группой территориального департамента АФМ по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении агентства.Согласно пресс-релизу, в отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца."Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отмечается в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/gibel-1767961492.html

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

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в мире, казахстан, мангистауская область