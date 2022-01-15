Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220115/investory-1768001480.html
В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов
В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов - РИА Новости, 15.01.2022
В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов
"Роскосмос" может выпустить облигации для привлечения частного капитала, об этом рассказал первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Максим... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T16:24
2022-01-15T16:24
наука
экономика
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
максим овчинников
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1920x0_80_0_0_c8fe75429c76ee94f06e4d973521cdde.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Роскосмос" может выпустить облигации для привлечения частного капитала, об этом рассказал первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Максим Овчинников на YouTube-канале "Роскосмос ТВ"."Если будет такая потребность, то мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные и зарубежные инвестиции", - заявил он.Кроме того, он отметил, что полученный "Роскосмосом" высший кредитный рейтинг распространяется не только на госкорпорацию, но и на некоторые дочерние предприятия.Он также отметил, что средства, полученные от привлечения инвесторов, помогут для реализации масштабных инвестиционных проектов, которые госкорпорация планирует в будущем реализовывать.Ранее сообщалось, что в 2021 году "Роскосмосу" был дважды присвоен высший кредитный рейтинг – от аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и от Рейтингового агентства "Эксперт РА".Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале писал, что подобная оценка открывает "большие перспективы не только для расширения инвестиционных программ по модернизации наших предприятий, но и для привлечения в отрасль капиталов и частных акционеров".
https://ria.ru/20211222/kosmonavtika-1764863164.html
https://ria.ru/20211111/roskosmos-1758657279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_204:0:2293:1567_1920x0_80_0_0_c69b90a14a9df923e940b4760431d9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, максим овчинников, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
16:24 15.01.2022
 
В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов

Замглавы "Роскосмоса" Овчинников: госкорпорация может привлечь частных инвесторов

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Роскосмос" может выпустить облигации для привлечения частного капитала, об этом рассказал первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Максим Овчинников на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".
"Если будет такая потребность, то мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные и зарубежные инвестиции", - заявил он.
Кроме того, он отметил, что полученный "Роскосмосом" высший кредитный рейтинг распространяется не только на госкорпорацию, но и на некоторые дочерние предприятия.
Он также отметил, что средства, полученные от привлечения инвесторов, помогут для реализации масштабных инвестиционных проектов, которые госкорпорация планирует в будущем реализовывать.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 11:37Наука
Итоги года в космонавтике: долгострой на орбите и новые деньги для отрасли
Ранее сообщалось, что в 2021 году "Роскосмосу" был дважды присвоен высший кредитный рейтинг – от аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и от Рейтингового агентства "Эксперт РА".
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале писал, что подобная оценка открывает "большие перспективы не только для расширения инвестиционных программ по модернизации наших предприятий, но и для привлечения в отрасль капиталов и частных акционеров".
Снимок Луны и Венеры - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 22:00Наука
"Роскосмос" потратит дополнительное финансирование на исследование планет
 
НаукаЭкономикаДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаМаксим ОвчинниковНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
21:13Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
Лента новостейМолния
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об ИнгушетииТалибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире