https://ria.ru/20220115/investory-1768001480.html

В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов

В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов - РИА Новости, 15.01.2022

В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов

"Роскосмос" может выпустить облигации для привлечения частного капитала, об этом рассказал первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Максим... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T16:24

2022-01-15T16:24

2022-01-15T16:24

наука

экономика

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

максим овчинников

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Роскосмос" может выпустить облигации для привлечения частного капитала, об этом рассказал первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Максим Овчинников на YouTube-канале "Роскосмос ТВ"."Если будет такая потребность, то мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные и зарубежные инвестиции", - заявил он.Кроме того, он отметил, что полученный "Роскосмосом" высший кредитный рейтинг распространяется не только на госкорпорацию, но и на некоторые дочерние предприятия.Он также отметил, что средства, полученные от привлечения инвесторов, помогут для реализации масштабных инвестиционных проектов, которые госкорпорация планирует в будущем реализовывать.Ранее сообщалось, что в 2021 году "Роскосмосу" был дважды присвоен высший кредитный рейтинг – от аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и от Рейтингового агентства "Эксперт РА".Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале писал, что подобная оценка открывает "большие перспективы не только для расширения инвестиционных программ по модернизации наших предприятий, но и для привлечения в отрасль капиталов и частных акционеров".

https://ria.ru/20211222/kosmonavtika-1764863164.html

https://ria.ru/20211111/roskosmos-1758657279.html

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экономика, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, максим овчинников, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)