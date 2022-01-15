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В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов
В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов - РИА Новости, 15.01.2022
В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов
"Роскосмос" может выпустить облигации для привлечения частного капитала, об этом рассказал первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Максим... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T16:24
2022-01-15T16:24
2022-01-15T16:24
наука
экономика
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
максим овчинников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Роскосмос" может выпустить облигации для привлечения частного капитала, об этом рассказал первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Максим Овчинников на YouTube-канале "Роскосмос ТВ"."Если будет такая потребность, то мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные и зарубежные инвестиции", - заявил он.Кроме того, он отметил, что полученный "Роскосмосом" высший кредитный рейтинг распространяется не только на госкорпорацию, но и на некоторые дочерние предприятия.Он также отметил, что средства, полученные от привлечения инвесторов, помогут для реализации масштабных инвестиционных проектов, которые госкорпорация планирует в будущем реализовывать.Ранее сообщалось, что в 2021 году "Роскосмосу" был дважды присвоен высший кредитный рейтинг – от аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и от Рейтингового агентства "Эксперт РА".Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале писал, что подобная оценка открывает "большие перспективы не только для расширения инвестиционных программ по модернизации наших предприятий, но и для привлечения в отрасль капиталов и частных акционеров".
https://ria.ru/20211222/kosmonavtika-1764863164.html
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экономика, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, максим овчинников, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
В "Роскосмосе" не исключили привлечения частных инвесторов
Замглавы "Роскосмоса" Овчинников: госкорпорация может привлечь частных инвесторов