https://ria.ru/20220115/inostrantsy-1768018649.html
Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, заявил генсек ОДКБ
Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, заявил генсек ОДКБ - РИА Новости, 15.01.2022
Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, заявил генсек ОДКБ
Среди задержанные во время беспорядков в Казахстане есть иностранцы, но нельзя говорить, что они превалируют, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T19:17
2022-01-15T19:17
2022-01-15T20:11
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
станислав зась
оон
жанаозен
актау
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Среди задержанные во время беспорядков в Казахстане есть иностранцы, но нельзя говорить, что они превалируют, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Среди арестованных есть, в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/postradavshie-1768021428.html
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в мире, казахстан, одкб, станислав зась, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
19:17 15.01.2022 (обновлено: 20:11 15.01.2022)
Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, заявил генсек ОДКБ
Генсек ОДКБ Зась: среди задержанных во время беспорядков в Казахстане есть иностранцы
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Среди задержанные во время беспорядков в Казахстане есть иностранцы, но нельзя говорить, что они превалируют, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Среди арестованных есть, в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1"
, показанном в субботу.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.