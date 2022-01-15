https://ria.ru/20220115/horror-1767844320.html
Дом из культового хоррора "Кошмар на улице Вязов" продали на торгах
Дом из культового хоррора "Кошмар на улице Вязов" продали на торгах - РИА Новости, 15.01.2022
Дом из культового хоррора "Кошмар на улице Вязов" продали на торгах
Дом из культового хоррора "Кошмар на улице Вязов" (1984) продали на торгах почти за три миллиона долларов, сообщает Collider. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T03:19
2022-01-15T03:19
2022-01-15T03:19
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дом из культового хоррора "Кошмар на улице Вязов" (1984) продали на торгах почти за три миллиона долларов, сообщает Collider. Здание находится в Лос-Анджелесе, но в ленте указан вымышленный адрес. Но фанаты фильма всегда знали, в каком именно районе расположена постройка и на протяжении многих лет фотографировались на ее фоне. В "Кошмаре на улице Вязов" Уэса Крэйвена там жила Нэнси Томпсон, девушка на которую охотился Фредди Крюгер. После выхода хоррора в 1984 году в доме проводился косметический ремонт. Например, хозяева перекрасили дверь из красного в черный цвет. Однако все равно здание мало изменилось. В нем три спальни, несколько ванных комнат и кухня. Есть задний двор с бассейном и гостевой дом. Первоначально дом выставлялся на продажу за 3,25 миллиона долларов. Однако был продан по цене ниже. Тем не менее постройка все равно стоит дороже близлежащих объектов на 98,8 процентов. Вероятно, у него такая стоимость из-за связи с культовой франшизой.
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лос-анджелес, новости культуры, кино и сериалы
Дом из культового хоррора "Кошмар на улице Вязов" продали на торгах
Дом из хоррора "Кошмар на улице вязов" продали на торгах почти за три миллиона долларов
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Дом из культового хоррора "Кошмар на улице Вязов" (1984) продали на торгах почти за три миллиона долларов, сообщает
Collider.
Здание находится в Лос-Анджелесе, но в ленте указан вымышленный адрес. Но фанаты фильма всегда знали, в каком именно районе расположена постройка и на протяжении многих лет фотографировались на ее фоне.
В "Кошмаре на улице Вязов" Уэса Крэйвена там жила Нэнси Томпсон, девушка на которую охотился Фредди Крюгер.
После выхода хоррора в 1984 году в доме проводился косметический ремонт. Например, хозяева перекрасили дверь из красного в черный цвет. Однако все равно здание мало изменилось. В нем три спальни, несколько ванных комнат и кухня. Есть задний двор с бассейном и гостевой дом.
Первоначально дом выставлялся на продажу за 3,25 миллиона долларов. Однако был продан по цене ниже. Тем не менее постройка все равно стоит дороже близлежащих объектов на 98,8 процентов. Вероятно, у него такая стоимость из-за связи с культовой франшизой.