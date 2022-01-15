https://ria.ru/20220115/gruppirovki-1768019872.html

Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки

Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки - РИА Новости, 15.01.2022

Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки

Во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, по всей видимости было задействовано... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T19:29

2022-01-15T19:29

2022-01-15T20:22

в мире

казахстан

одкб

беспорядки в казахстане

оон

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154872/02/1548720241_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d3099bf883857194e5ac0db84bdaf88f.jpg

МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, по всей видимости было задействовано много "заготовленного заранее оружия", заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Там отмечалось действие групп не только такого криминального характера: бандитов, мародеров, - но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.По его словам, эти группы были хорошо подготовленными и явно обученными таким действиям.Генсек ОДКБ обратил внимание, что в ходе беспорядков в Казахстане использовалось большое количество оружия, причем не только того, которое было вынесено из оружейных магазинов или захвачено у силовиков, но и, "по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее".По словам Зася, такая жестокость, которая наблюдалась во время беспорядков в Казахстане, была неожиданной не только для стран ОДКБ, но и для самих казахстанцев. "Там 30 лет не было ничего подобного, поэтому эффект неожиданности был, конечно", - сказал генсек ОДКБ."Это оценки не мои, а правоохранителей Казахстана, что там действовали группы, особенно, при штурме зданий министерства внутренних дел и других, хорошо организованные и явно обученные. Когда есть подразделения, пятерки, так называемые, есть руководители, которые имеют знаки отличия… и сами действия были достаточно профессиональные. То есть, можно говорить о том - и это звучало в оценках, в том числе, президента Казахстана, - что действовали террористические группы", - подчеркнул Зась.По его словам, у правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди. "Но это уже другая задача. В принципе, там уже не стреляют и таких беспрецедентных событий, как были в последние дни - такого уже нет", - отметил генсек ОДКБ.Зась также отметил, что среди задержанных в ходе беспорядков есть иностранцы. "Среди арестованных есть, в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019087.html

https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019234.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, одкб, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась