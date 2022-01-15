Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/gruppirovki-1768019872.html
Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки
Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки - РИА Новости, 15.01.2022
Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки
Во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, по всей видимости было задействовано... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T19:29
2022-01-15T20:22
в мире
казахстан
одкб
беспорядки в казахстане
оон
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154872/02/1548720241_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d3099bf883857194e5ac0db84bdaf88f.jpg
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, по всей видимости было задействовано много "заготовленного заранее оружия", заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Там отмечалось действие групп не только такого криминального характера: бандитов, мародеров, - но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.По его словам, эти группы были хорошо подготовленными и явно обученными таким действиям.Генсек ОДКБ обратил внимание, что в ходе беспорядков в Казахстане использовалось большое количество оружия, причем не только того, которое было вынесено из оружейных магазинов или захвачено у силовиков, но и, "по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее".По словам Зася, такая жестокость, которая наблюдалась во время беспорядков в Казахстане, была неожиданной не только для стран ОДКБ, но и для самих казахстанцев. "Там 30 лет не было ничего подобного, поэтому эффект неожиданности был, конечно", - сказал генсек ОДКБ."Это оценки не мои, а правоохранителей Казахстана, что там действовали группы, особенно, при штурме зданий министерства внутренних дел и других, хорошо организованные и явно обученные. Когда есть подразделения, пятерки, так называемые, есть руководители, которые имеют знаки отличия… и сами действия были достаточно профессиональные. То есть, можно говорить о том - и это звучало в оценках, в том числе, президента Казахстана, - что действовали террористические группы", - подчеркнул Зась.По его словам, у правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди. "Но это уже другая задача. В принципе, там уже не стреляют и таких беспрецедентных событий, как были в последние дни - такого уже нет", - отметил генсек ОДКБ.Зась также отметил, что среди задержанных в ходе беспорядков есть иностранцы. "Среди арестованных есть, в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019087.html
https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019234.html
казахстан
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154872/02/1548720241_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_93a61f21a8037ab6ec5da149b15dd8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, одкб, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась
19:29 15.01.2022 (обновлено: 20:22 15.01.2022)
 
Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки

Генсек ОДКБ Зась: в Казахстане действовали группировки с террористическими целями

© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, по всей видимости было задействовано много "заготовленного заранее оружия", заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Там отмечалось действие групп не только такого криминального характера: бандитов, мародеров, - но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
По его словам, эти группы были хорошо подготовленными и явно обученными таким действиям.
Генсек ОДКБ обратил внимание, что в ходе беспорядков в Казахстане использовалось большое количество оружия, причем не только того, которое было вынесено из оружейных магазинов или захвачено у силовиков, но и, "по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее".
По словам Зася, такая жестокость, которая наблюдалась во время беспорядков в Казахстане, была неожиданной не только для стран ОДКБ, но и для самих казахстанцев. "Там 30 лет не было ничего подобного, поэтому эффект неожиданности был, конечно", - сказал генсек ОДКБ.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
19:21Беспорядки в Казахстане
У миротворцев ОДКБ не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек
"Это оценки не мои, а правоохранителей Казахстана, что там действовали группы, особенно, при штурме зданий министерства внутренних дел и других, хорошо организованные и явно обученные. Когда есть подразделения, пятерки, так называемые, есть руководители, которые имеют знаки отличия… и сами действия были достаточно профессиональные. То есть, можно говорить о том - и это звучало в оценках, в том числе, президента Казахстана, - что действовали террористические группы", - подчеркнул Зась.
По его словам, у правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди. "Но это уже другая задача. В принципе, там уже не стреляют и таких беспрецедентных событий, как были в последние дни - такого уже нет", - отметил генсек ОДКБ.
Зась также отметил, что среди задержанных в ходе беспорядков есть иностранцы. "Среди арестованных есть, в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - сказал он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
19:24Беспорядки в Казахстане
Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБООНЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевСтанислав Зась
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
21:13Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
Лента новостейМолния
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об ИнгушетииТалибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире