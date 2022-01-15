https://ria.ru/20220115/gosuslugi-1768010117.html
"Госуслуги" усилили защиту аккаунтов пользователей
"Госуслуги" усилили защиту аккаунтов пользователей - РИА Новости, 15.01.2022
"Госуслуги" усилили защиту аккаунтов пользователей
Служба поддержки "Госуслуг" разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей, сообщается на сайте Минцифры. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:04
2022-01-15T18:04
2022-01-15T18:56
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Служба поддержки "Госуслуг" разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей, сообщается на сайте Минцифры.Теперь перед отправкой пользователю СМС для смены пароля портал запросит код, а после дополнительные сведения, такие как СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник."В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать. Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS", — отметили в Минцифры.Ведомство указало, что в службе поддержки портала не так много обращений по факту кражи учетных записей, так как данные пользователей надежно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, что нужно сделать, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта."Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники", — сказано в сообщении.Мошенники могут предложить привязать QR-код к странице на "Госуслугах" — в этом случае нужно положить трубку и не сообщать никаких данных. Также не надо отправлять СМС с кодами и менять пароль с помощью звонившего. После необходимо сообщить о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала госуслуг по номеру: 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи."В этой схеме QR-код — лишь предлог для звонка, так как сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании", — отметили в министерстве.Минцифры напомнило, что сотрудники портала госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные."Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию", — отмечается в сообщении.В субботу газета "Коммерсантъ" сообщила, что телефонные мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников портала "Госуслуги": они просят продиктовать код из СМС для "активации" или "привязки" QR-кода к странице пользователя.
https://ria.ru/20220115/moshenniki-1767973323.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
18:04 15.01.2022 (обновлено: 18:56 15.01.2022)
"Госуслуги" усилили защиту аккаунтов пользователей
Служба поддержки "Госуслуг" разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Служба поддержки "Госуслуг" разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей, сообщается на сайте Минцифры
.
Теперь перед отправкой пользователю СМС для смены пароля портал запросит код, а после дополнительные сведения, такие как СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.
"В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать. Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS", — отметили в Минцифры.
Ведомство указало, что в службе поддержки портала не так много обращений по факту кражи учетных записей, так как данные пользователей надежно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, что нужно сделать, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта.
"Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России
, так как это могут быть банковские мошенники", — сказано в сообщении.
Мошенники могут предложить привязать QR-код
к странице на "Госуслугах" — в этом случае нужно положить трубку и не сообщать никаких данных. Также не надо отправлять СМС с кодами и менять пароль с помощью звонившего. После необходимо сообщить о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала госуслуг по номеру: 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи.
"В этой схеме QR-код — лишь предлог для звонка, так как сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании", — отметили в министерстве.
Минцифры напомнило, что сотрудники портала госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.
"Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию", — отмечается в сообщении.
В субботу газета "Коммерсантъ" сообщила, что телефонные мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников портала "Госуслуги": они просят продиктовать код из СМС для "активации" или "привязки" QR-кода к странице пользователя.