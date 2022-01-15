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СМИ: Госдепу сообщили, что альтернативы российскому газу почти нет
СМИ: Госдепу сообщили, что альтернативы российскому газу почти нет - РИА Новости, 15.01.2022
СМИ: Госдепу сообщили, что альтернативы российскому газу почти нет
Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что альтернативы российскому газу в случае срыва его поставок практически нет, сообщает Рейтер со... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T04:05
2022-01-15T07:28
в мире
сша
европа
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что альтернативы российскому газу в случае срыва его поставок практически нет, сообщает Рейтер со ссылкой на американских чиновников и два источника в сфере промышленности.По данным агентства, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если "конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки".Как заявили источники агентства, американские дипломаты поинтересовались у компаний, откуда в случае необходимости можно получать газ. Там на это ответили, что мировые поставки топлива ограничены, газа, чтобы заместить большие объемы импорта из России, практически нет.В тое же время один из собеседников агентства заявил, что США пообещали "оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций".МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".При этом напряженность в регионе нагнетают США и другие страны Североатлантического альянса, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Газовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало некоторое снижение, но цены продолжают держаться на высоком уровне. По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии.Как подчеркнул в пятницу, 14 января, вице-премьер Александр Новак, ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе. Он указал, что подземные газовые хранилища опустошены из-за долгой зимы. Кроме того, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию".
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в мире, сша, европа, россия
04:05 15.01.2022 (обновлено: 07:28 15.01.2022)
 
СМИ: Госдепу сообщили, что альтернативы российскому газу почти нет

Reuters: США обсудили с энергокомпаниями снабжение ЕС газом при срыве поставок из России

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что альтернативы российскому газу в случае срыва его поставок практически нет, сообщает Рейтер со ссылкой на американских чиновников и два источника в сфере промышленности.
По данным агентства, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если "конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки".
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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"Газпром" через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ
Как заявили источники агентства, американские дипломаты поинтересовались у компаний, откуда в случае необходимости можно получать газ. Там на это ответили, что мировые поставки топлива ограничены, газа, чтобы заместить большие объемы импорта из России, практически нет.
В тое же время один из собеседников агентства заявил, что США пообещали "оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций".
МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
При этом напряженность в регионе нагнетают США и другие страны Североатлантического альянса, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Газовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало некоторое снижение, но цены продолжают держаться на высоком уровне.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии.
Как подчеркнул в пятницу, 14 января, вице-премьер Александр Новак, ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе. Он указал, что подземные газовые хранилища опустошены из-за долгой зимы. Кроме того, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию".
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 15:29
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